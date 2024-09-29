Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей новой автобиографии пишет, что на пике пандемии коронавируса он рассматривал возможность военной операции против Нидерландов для получения вакцин, которые хранились на складах.
Экс-премьер Великобритании планировал военное вторжение в Нидерланды, чтобы добыть вакцины от коронавируса
По словам Джонсона, он обсуждал возможную операцию с высокопоставленными военными офицерами в марте 2021 года, согласно выдержке из его будущей книги «Развязанный» (Unleashed), опубликованной в Daily Mail.
В то время Великобритания вела переговоры с ЕС по поводу вакцин от коронавируса, хранившихся на складах AstraZeneca в Нидерландах, и Джонсон считал, что ЕС проявляет недоброжелательность к Британии, сообщает The Guardian.
Теперь в своей книге Джонсон утверждает, что он «поручил провести некоторую работу по выяснению того, возможно ли технически осуществить водный налет на склад в Лейдене, Нидерланды, и забрать то, что по закону принадлежит нам и в чем отчаянно нуждается Великобритания».
Согласно опубликованному отрывку, тогдашний заместитель начальника штаба британских вооруженных сил генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказал премьер-министру, что план определенно осуществим и включает использование надувных лодок для навигации по нидерландским каналам.
«Затем они должны были встретиться у цели, войти, захватить груз с заложниками, эвакуироваться с помощью сочлененного грузовика и направиться к портам Ла-Манша», - написал Джонсон.
Тем не менее, генерал-лейтенант Чалмерс предупредил Джонсона, что организовать незаметный рейд будет весьма сложно, и что Великобритания фактически вторгнется на территорию своего давнего союзника по НАТО.
«Разумеется, я понимал, что он прав, и тайно согласился с мнением всех, но не хотел говорить вслух, что вся эта затея была безумной», - пишет Джонсон.
В книге он также опровергает некоторые обвинения в нарушениях коронавирусных ограничений, которые в итоге стали причиной его отставки с поста премьер-министра.
В другом месте опубликованных выдержек Джонсон отрицал, что ел торт на мероприятии, организованном в честь его 56-летия во время карантина. По его словам, ни он, ни тогдашний министр финансов, а впоследствии ставший премьер-министром Риши Сунак не осознавали, что встреча 19 июня 2020 года могла нарушать коронавирусные ограничения.
Он написал: «Вот что на самом деле произошло в тот день. Я ненадолго задержался в кабинете министров, где в течение дня у меня проводятся совещания, пока канцлер и другие сотрудники поздравляли меня с днем рождения. Я не видел торта. Я не ел никакого торта. Если это была вечеринка, то самая унылая в истории празднований человечества. Я только что переболел коронавирусом. Я не пел. Я не танцевал».
Ранее канцелярия премьер-министра сообщала, что сотрудники собрались в зале заседаний правительства, чтобы организовать сюрприз для Джонсона по инициативе его жены Кэрри.