Экс-премьер Великобритании планировал военное вторжение в Нидерланды, чтобы добыть вакцины от коронавируса

По словам Джонсона, он обсуждал возможную операцию с высокопоставленными военными офицерами в марте 2021 года, согласно выдержке из его будущей книги «Развязанный» (Unleashed), опубликованной в Daily Mail.

В то время Великобритания вела переговоры с ЕС по поводу вакцин от коронавируса, хранившихся на складах AstraZeneca в Нидерландах, и Джонсон считал, что ЕС проявляет недоброжелательность к Британии, сообщает The Guardian.

Теперь в своей книге Джонсон утверждает, что он «поручил провести некоторую работу по выяснению того, возможно ли технически осуществить водный налет на склад в Лейдене, Нидерланды, и забрать то, что по закону принадлежит нам и в чем отчаянно нуждается Великобритания».

Согласно опубликованному отрывку, тогдашний заместитель начальника штаба британских вооруженных сил генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказал премьер-министру, что план определенно осуществим и включает использование надувных лодок для навигации по нидерландским каналам.

«Затем они должны были встретиться у цели, войти, захватить груз с заложниками, эвакуироваться с помощью сочлененного грузовика и направиться к портам Ла-Манша», - написал Джонсон.

Тем не менее, генерал-лейтенант Чалмерс предупредил Джонсона, что организовать незаметный рейд будет весьма сложно, и что Великобритания фактически вторгнется на территорию своего давнего союзника по НАТО.