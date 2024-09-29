Правящая консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Карлом Нехаммером набирает, по данным опроса, выполненного социологическим институтом Foresight для агентства APA и медиакомпании ORF, около 26 процентов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заручилась поддержкой примерно 20 процентов проголосовавших, партия «Новая Австрия и Либеральный форум» и «зеленые» - около девяти процентов.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни набирают менее трех процентов. Для попадания в нижнюю палату парламента партиям необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.

Предвыборные опросы предсказывали победу АПС

Правые популисты лидировали в соцопросах уже более года, набирая незадолго до выборов чуть менее 28 процентов. За ними следовала АНП с почти 25 процентами и социал-демократы с 20 процентами. «Зеленые», которые ныне входят в правительство, и партия «Новая Австрия и Либеральный форум» боролись за четвертое место, набирая около десяти процентов.

На июньских выборах в Европарламент Австрийская партия свободы победила в Австрии, набрав 25,5 процентов голосов. АНП тогда получила 24,7 процента, социал-демократы - 23,3 процента.

Станет ли Кикль канцлером?

Даже если правые популисты наберут сейчас больше всех голосов на выборах в парламент Австрии, им едва ли удастся сформировать правительство. Карл Нехаммер неоднократно отвергал не только возможность вступления в коалицию с АПС, но и саму идею переговоров об этом. Представляющий «зеленых» президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не назначит Кикля канцлером страны.

Австрийская партия свободы известна, среди прочего, критикой антивоенных санкций Запада в отношении России. Кроме того, АПС выступает за жесткие меры по ограничению миграции, включая разворачивание беженцев на госгранице и так называемую «реиммиграцию», под которой правопопулисты подразумевают «репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм».