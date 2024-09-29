Президент Латвии травмировал руку в результате падения с велосипеда

«Велосезон окончен. Огромное спасибо доктору Кришу Розенбергу и персоналу Больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи - лучшие в мире», - написал Ринкевич в своем аккаунте в Instagram.

Он также опубликовал фотографию, на которой позирует с травмированной рукой в ​​своей юрмальской резиденции.

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис рассказал, что Ринкевич при падении с велосипеда получил переломы кисти правой руки и пальца левой руки.

По словам Дрегериса, на работу президента травма не повлияет. Президент также может писать и подписывать документы. В повестке дня следующей недели изменений не планируется.

Травма получена в субботу, 28 сентября, во время катания на велосипеде на участке Олайне - Далбе - Олайне. Сегодня, 29 сентября, Ринкевич отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи констатировали переломы и наложили гипс.

Уже сообщалось, что Ринкевич - страстный велосипедист. Он не только регулярно публикует свои велосипедные маршруты и впечатляющие расстояния, которые он проехал, но и принимает участие в велосипедных мероприятиях.