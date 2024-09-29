В первой половине этого года в России на беговую обувь было потрачено 45 миллиардов рублей, что в несколько раз больше, чем несколько лет назад. Эксперты связывают этот рост с увеличением популярности активного образа жизни в стране.
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В России произошел резкий рост продаж спортивной обуви
С января по июль 2024 года продажи беговой обуви в России составили 44,8 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости».
Это самый высокий показатель за последние три года: в 2023 году за тот же период продажи достигли 32 миллиардов рублей, а в первые семь месяцев 2022 и 2021 годов составили 18,4 миллиарда и 17 миллиардов рублей соответственно.