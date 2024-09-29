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ФОТО В Колумбии потерпел крушение военный вертолет: погибли восемь человек

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Фото: Kuvatõmmis @SA_Defensa X platvormilt

В Колумбии у границы с Венесуэлой разбился военный вертолет, выполнявший гуманитарную миссию. В результате аварии погибли восемь колумбийских солдат, сообщил президент страны в воскресенье.

Восемь солдат находились на миссии в восточном департаменте Вичада, как сообщил президент Густаво Петро в социальной сети X, не уточнив время происшествия.

Военно-воздушные силы сообщили, что вертолет был найден в результате поисков в муниципалитете Кумарибо, и, к сожалению, выживших не оказалось.

Колумбийские СМИ опубликовали фотографии, на которых видно сгоревшие обломки вертолета на фоне пастбищ.

Согласно сообщению военно-воздушных сил, семьи погибших солдат получили психологическую помощь в ходе поисковой операции.

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