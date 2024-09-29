ФОТО В Колумбии потерпел крушение военный вертолет: погибли восемь человек

Восемь солдат находились на миссии в восточном департаменте Вичада, как сообщил президент Густаво Петро в социальной сети X, не уточнив время происшествия.

Военно-воздушные силы сообщили, что вертолет был найден в результате поисков в муниципалитете Кумарибо, и, к сожалению, выживших не оказалось.

Колумбийские СМИ опубликовали фотографии, на которых видно сгоревшие обломки вертолета на фоне пастбищ.

📍#Colombia (🇨🇴)



Initial photos of the crash scene of the @FuerzaAereaCol Bell UH-1H Huey (#: FAC-4441) that had been reported missing while conducting an aeromedical evacuation in #Vichada.



📸: @Webinfomil https://t.co/sOV55ZTW2L pic.twitter.com/6HW9rnx3dq — SA Defensa (@SA_Defensa) September 29, 2024

Согласно сообщению военно-воздушных сил, семьи погибших солдат получили психологическую помощь в ходе поисковой операции.