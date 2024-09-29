В четверг, 26 сентября, Папа римский Франциск возвел Эстонскую апостольскую администрацию в ранг Таллиннской епархии, а первым епископом был назначен Филипп Журдан, который занимал пост апостольского администратора Эстонии, пишет rus.ERR.
У эстонских католиков появилась своя епархия
В воскресенье в столичном Соборе святых Петра и Павла прошла самая первая месса новой епархии, которую называют папской мессой, передает «Актуальная камера» (ETV+).
В начале мессы Апостольский нунций в странах Балтии архиепископ Георг Генсвайн зачитал решение Папы об образовании епархии.
«Это не значит, что повседневная жизнь нашей церкви сразу изменится, но это принципиально очень важный шаг», - сказал епископ Таллиннский Филипп Журдан.
В Таллиннской епархии служат 17 священников, а в целом в Эстонии проживает около восьми тысяч католиков.