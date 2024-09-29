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У эстонских католиков появилась своя епархия

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Епископ Филипп Журдан призывает политиков и христиан защищать христианские ценности, но не таким образом, чтобы они стали символом какой-то страны, системы или политической партии.
Епископ Филипп Журдан призывает политиков и христиан защищать христианские ценности, но не таким образом, чтобы они стали символом какой-то страны, системы или политической партии. Фото: Konstantin Sednev

В четверг, 26 сентября, Папа римский Франциск возвел Эстонскую апостольскую администрацию в ранг Таллиннской епархии, а первым епископом был назначен Филипп Журдан, который занимал пост апостольского администратора Эстонии, пишет rus.ERR

В воскресенье в столичном Соборе святых Петра и Павла прошла самая первая месса новой епархии, которую называют папской мессой, передает «Актуальная камера» (ETV+).

В начале мессы Апостольский нунций в странах Балтии архиепископ Георг Генсвайн зачитал решение Папы об образовании епархии.

«Это не значит, что повседневная жизнь нашей церкви сразу изменится, но это принципиально очень важный шаг», - сказал епископ Таллиннский Филипп Журдан.

В Таллиннской епархии служат 17 священников, а в целом в Эстонии проживает около восьми тысяч католиков.

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