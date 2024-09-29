Сегодня вечером в Тарту, на улице Херне в районе Супилинна, загорелся электрический кабель в подъезде жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали жителей.
Пожарным пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома
В воскресенье вечером спасатели получили вызов в дом на улице Херне, 32, в районе Супилинна, где в подъезде загорелся электрический кабель.
Пожар обнаружил один из жителей дома, который с помощью огнетушителя сумел потушить пламя.
«Пламя не проникло в квартиры, и все жители дома в порядке, - сказал командир Лыунаского спасательного центра Александр Кеэрд. - В подъезде нет серьезных повреждений, кроме остатков порошка от огнетушителя. К сожалению, сегодня электричество восстановить не удастся».