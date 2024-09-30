На прошлой неделе биржевая цена на электроэнергию снизилась в Эстонии более чем на 55%, пишет Rus.ERR.
За неделю электричество на бирже подешевело более чем на 50%
В течение недели с 23 по 29 сентября средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 4,6 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее средний биржевой тариф снизился на 56,6%.
В понедельник, 30 сентября, стоимость электричества на бирже составляет в Эстонии, Латвии и Литве 10,29 цента за киловатт-час. В Финляндии - 7,55 цента.