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За неделю электричество на бирже подешевело более чем на 50%

Редактор: rus.postimees.ee
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Цены на электричество. Фото иллюстративное.
Цены на электричество. Фото иллюстративное. Фото: McPHOTO / B. Leitner via www.imago-images.de

На прошлой неделе биржевая цена на электроэнергию снизилась в Эстонии более чем на 55%, пишет Rus.ERR.

В течение недели с 23 по 29 сентября средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 4,6 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее средний биржевой тариф снизился на 56,6%.

В понедельник, 30 сентября, стоимость электричества на бирже составляет в Эстонии, Латвии и Литве 10,29 цента за киловатт-час. В Финляндии - 7,55 цента.

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