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Самое время задуматься о покупке недвижимости? Шестимесячный Euribor упал до полуторагодовалого минимума

Редактор: rus.postimees.ee
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Новостройки в Тарту. Снимок иллюстративный.
Новостройки в Тарту. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu / Postimees

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до уровня в 3,152%, пишет ERR.

Это самый низкий уровень за последние полтора года.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4 процента. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 3%.

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