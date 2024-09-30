Норвегия собирается построить на границе с Россией высокий забор

«Пограничный забор очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но и потому, что в нем установлены датчики и технологии, позволяющие обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы, - цитирует норвежская медиакомпания NRK на своем сайте министра юстиции Норвегии Эмилию Энгер Мель. - Это мера, которая может стать актуальной для всей границы или ее части».

Энгер Мель рассказала NRK также, что в случае необходимости правительство готово закрыть границу в кратчайшие сроки. «Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер (по усилению защиты границы. - Ред.). Это может быть укомплектование штата (пограничников. - Ред.), забор, охрана границы и меры вокруг пограничного перехода в Сторскоге, чтобы справиться с трафиком», - указала она.

В 2016 году Норвегия построила 200-метровый пограничный забор на пограничном пункте Сторског, напоминают журналисты: «Тогда многие восприняли это как противоречивое решение». Позже, 22 сентября 2022 года, на фоне войны в Украине Норвегия приостановила действие визового соглашения, подписанного с Россией в 2007 году.

Мигранты из третьих стран, прибывающие в Норвегию со стороны РФ