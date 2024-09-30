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Предприниматель: в транспортном секторе грядут новые банкротства

Редактор: rus.postimees.ee
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Фуры, выезжающие из Таллиннского порта.
Фуры, выезжающие из Таллиннского порта. Фото: Eero Vabamägi

Владелец Rain Transport Тоомас Рауд рассказал, что в отрасли вновь набирает популярность выплата зарплат в конвертах, пишут «Деловые ведомости».

По словам Рауда, объемы работ в транспортном секторе снизились – предложений на рынке больше, чем спроса на них. Поэтому упали и цены. Чтобы выдержать конкуренцию, работникам стали все чаще выплачивать зарплаты в конвертах, описал предприниматель происходящее.

Предприниматель предрекает, что в секторе грядут новые банкротства – наподобие того, что произошло с Võru Trans или компанией Parme Trans, которая оказалась в руках «могильщика» компаний.

Читайте подробнее на dv.ee.

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