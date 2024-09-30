Предприниматель: в транспортном секторе грядут новые банкротства

По словам Рауда, объемы работ в транспортном секторе снизились – предложений на рынке больше, чем спроса на них. Поэтому упали и цены. Чтобы выдержать конкуренцию, работникам стали все чаще выплачивать зарплаты в конвертах, описал предприниматель происходящее.