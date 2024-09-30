Адвокат: мы обжалуем решение по делу Майлис Репс

Сегодня утром в передаче Telehommik защитник Репс заявил, что в пятницу он еще не успел ознакомится с решением, но к настоящему моменту он это сделал.

«Решение кажется слишком жестким и коротким. Решение короткое и похоже на такое решение, когда где-то в логическом месте, где заканчивается версия обвинения прокуратуры, материал вырезан, и затем переходят уже к другому делу. Я не выявил в этом решении подхода версии защиты», - сказал Керес и добавил, что решение состояло из 57 страниц.