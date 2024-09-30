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Адвокат: мы обжалуем решение по делу Майлис Репс

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Пауль Керес.
Пауль Керес. Фото: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд приговорил бывшего министра образования и науки Майлис Репс к году и пяти месяцам условного заключения за присвоение и мошенничество. Присяжный адвокат Пауль Керес сказал в передаче Telehommik на Kanal 2, что это решение будет обжаловано.

Сегодня утром в передаче Telehommik защитник Репс заявил, что в пятницу он еще не успел ознакомится с решением, но к настоящему моменту он это сделал.

«Решение кажется слишком жестким и коротким. Решение короткое и похоже на такое решение, когда где-то в логическом месте, где заканчивается версия обвинения прокуратуры, материал вырезан, и затем переходят уже к другому делу. Я не выявил в этом решении подхода версии защиты», - сказал Керес и добавил, что решение состояло из 57 страниц. 

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