В воскресенье прошли последние гонки чилийского этапа чемпионата мира по ралли. Отть Тянак, занявший третье место на пьедестале, отметил, что Южная Америка принесла им удачу.
Занявший на чилийском ралли третье место Тянак: мы выжали из себя все
«Нам очень повезло, особенно с учетом того, что в пятницу у Себастьена Ожье были проблемы, - Тянак имел в виду третий спецучасток, когда Себастьен Ожье пробил покрышку, проиграв при этом быстрейшим гонщикам около двух минут. - Делать было нечего. Мы выжали из себя все и добились всего, чего смогли».
В командном зачете Toyota сократила разницу с Hyundai на 17 очков.
«Они вернулись. Посмотрим, что получится. Сейчас нас ждет Центральноевропейское ралли, там мы должны быть на хорошей позиции. Борьба еще не окончена, нам предстоит много работы», - сказал Тянак.
Чилийское ралли не принесло существенных изменений в таблице очков пилотов. Двигающийся к титулу Тьерри Невиль уступил несколько очков Оттю Тянаку.
«Очень большая разниц, но Тьерри еще не прошел путь до конца», - сказал Тянак, который лишь недавно заметил, что титул чемпиона мира среди пилотов второстепенен.
Ралли Чили стало последним грунтовым ралли в этом сезоне. Теперь борьба за поебду будет проходить на асфальтовых трассах, сначала 17-20 октября в Центральной Европе, а затем 21-24 ноября в Японии.