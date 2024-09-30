Занявший на чилийском ралли третье место Тянак: мы выжали из себя все

«Нам очень повезло, особенно с учетом того, что в пятницу у Себастьена Ожье были проблемы, - Тянак имел в виду третий спецучасток, когда Себастьен Ожье пробил покрышку, проиграв при этом быстрейшим гонщикам около двух минут. - Делать было нечего. Мы выжали из себя все и добились всего, чего смогли».

В командном зачете Toyota сократила разницу с Hyundai на 17 очков.

«Они вернулись. Посмотрим, что получится. Сейчас нас ждет Центральноевропейское ралли, там мы должны быть на хорошей позиции. Борьба еще не окончена, нам предстоит много работы», - сказал Тянак.

Чилийское ралли не принесло существенных изменений в таблице очков пилотов. Двигающийся к титулу Тьерри Невиль уступил несколько очков Оттю Тянаку.

«Очень большая разниц, но Тьерри еще не прошел путь до конца», - сказал Тянак, который лишь недавно заметил, что титул чемпиона мира среди пилотов второстепенен.

Ралли Чили стало последним грунтовым ралли в этом сезоне. Теперь борьба за поебду будет проходить на асфальтовых трассах, сначала 17-20 октября в Центральной Европе, а затем 21-24 ноября в Японии.