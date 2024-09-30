Правительство приняло важное решение относительно будущего государственных домов

«Региональное развеитие, несомненно, важно, но ситуация с госбюджетом, к сожалению, вынуждает откладывать в долгий ящик многие планы, а строительство государственных домов можно отложить безболезненно. Услуги не должны пострадать, но рабочая среда может подождать», – заявил министр финансов Юрген Лиги.

Данное решение означает, что новые договоры на проекты заключаться не будут. Последним завершенным проектом стала реновация государственного дома в Пайде. Также будут продолжены работы в здании в Выру, которое планируется реновировать в соответствии с современными стандартами к 2027 году.

По словам вице-канцлера Министерства финансов по административной политике Каура Каяка, концепция государственных домов была разработана в 2018 году, до пандемии коронавируса и крупных сокращений. «Теперь, когда в эксплуатацию были введены несколько домов, мы проанализируем, насколько нам удалось сократить использование площадей и каковы будущие потребности», – сказал он.

По его словам, государственные дома в целом выполняют возложенные на них задачи: в одном месте для местных жителей доступны государственные услуги, рабочая среда современна, а сотрудничество между ведомствами под одной крышей более эффективно. В то же время некоторые ведомства пересматривают свои сети и каналы обслуживания, поэтому имеет смысл пересмотреть текущие планы, считает Каяк.

Современные государственные дома действуют в Пайде, Йыгева, Рапла, Валга, Раквере и Пярну, готовится также реконструкция здания в Выру. Строительство дома в Кярдла и реконструкция зданий в государственные дома в Курессааре, Хаапсалу, Йыхви, Вильянди и Пыльва будет отложена.

Концепция государственных домов была разработана эстонским правительством с целью сосредоточить предоставление государственных услуг в центрах обслуживания, упростить сотрудничество учреждений и сократить использование площадей и административные расходы. Планировалось открыть 18 государственных домов в 13 городах.