ИССЛЕДОВАНИЕ Какая доля населения всегда предпочитает покупать эстонские продукты?

Перевод: Павел Соболев

Опрос, проведенный Norstat, показал, что только 19 процентов респондентов всегда предпочитают покупать продукты питания эстонского происхождения. 38 процентов респондентов предпочитают эстонские продукты питания, когда цена такая же или немного выше, чем у иностранных продуктов, 19 процентов - когда цена ниже, чем у импортных продуктов, и 4 процента предпочитают эстонские продукты при выборе продуктовых товаров определенных категорий.

78 процентов респондентов следят за происхождением продуктов питания, из них 30 процентов делают это большую часть времени и 10 процентов - всегда. 22 процента респондентов отметили, что стали покупать меньше продуктов эстонского происхождения, а 9 процентов респондентов стали чаще покупать отечественные продукты.

«Уже сейчас более половины продающихся в наших магазинах продуктов питания составляют продукты эстонского происхождения. Мы активно работаем над увеличением этой доли и предлагаем всё улучшающийся выбор эстонских продовольственных товаров. Мы видим, что люди покупают меньше эстонских продуктов, чем раньше, потому что инфляция была высокой, а налог с оборота увеличился. У людей остается меньше денег на еду, и они пытаются найти более дешевые варианты. Поэтому мы постоянно ищем способы сделать эстонские продукты доступными для жителей Эстонии», - сказал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Ниийтару.

«В середине сентября мы попросили клиентов проголосовать за любимые продукты, которые они хотели бы видеть в предложениях скидочных кампаний Prisma в октябре. Я рад, что большинство любимых товаров покупателей - эстонского происхождения», - добавил Нийтару.

Согласно голосам покупателей, в октябре по цене специальной компании будут продавать следующие товары эстонского происхождения:

Фарш Rakvere домашний (600г)

Цельное молоко Alma (1,5 л)

Греческий йогурт Alma

Мультизерновой хлеб для тостера Leibur

Хлеб с семенами Jassi

Пельмени Uvic

Среди непищевых товаров первой необходимости больше всего голосов набрали версии Sensitive и Colour геля для стирки Mayer, так что эти товары также будут продавать по акционной цене.

Опрос, организованный Norstat Eesti, проходил с 10 по 22 сентября 2024 года, в нем приняли участие 700 респондентов в возрасте 20-60 лет из Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа.