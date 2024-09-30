Таллиннский миграционный центр откроется по новому адресу

В 2022 году в Таллинне открылся центр помощи беженцам, прибывшим из Украины. Центр, работа которого была запущена силами города, различных государственных учреждений и добровольцев, со временем перерос в Таллиннский миграционный центр, входящий в состав Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. В центр приглашаются все проживающие в Таллинне новые иммигранты - там они получат необходимую поддержку и консультацию.

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, Миграционный центр необходим для предотвращения возможных проблем, которые мы наблюдаем в других странах: «В Таллинне проживают уроженцы 135 государств, приехавшие в Эстонию по разным причинам. Особое внимание Миграционный центр уделяет новым иммигрантам: крайне важно, чтобы они понимали культурное и языковое пространство Эстонии. Услуги, которые можно получить в Миграционном центре, помогают им лучше адаптироваться к местной жизни, что в долгосрочной перспективе в интересах каждого жителя города».