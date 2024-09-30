Таллиннский миграционный центр, прежде находившийся по адресу Нийне, 2, с четверга, 3 октября, откроется в здании на Эндла, 8. В связи с переездом 1 и 2 октября центр будет закрыт.
Таллиннский миграционный центр откроется по новому адресу
В 2022 году в Таллинне открылся центр помощи беженцам, прибывшим из Украины. Центр, работа которого была запущена силами города, различных государственных учреждений и добровольцев, со временем перерос в Таллиннский миграционный центр, входящий в состав Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. В центр приглашаются все проживающие в Таллинне новые иммигранты - там они получат необходимую поддержку и консультацию.
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, Миграционный центр необходим для предотвращения возможных проблем, которые мы наблюдаем в других странах: «В Таллинне проживают уроженцы 135 государств, приехавшие в Эстонию по разным причинам. Особое внимание Миграционный центр уделяет новым иммигрантам: крайне важно, чтобы они понимали культурное и языковое пространство Эстонии. Услуги, которые можно получить в Миграционном центре, помогают им лучше адаптироваться к местной жизни, что в долгосрочной перспективе в интересах каждого жителя города».
Потребность в централизованном опорном пункте велика. «К нам обращаются с очень разными вопросами - от того, где получить международную защиту и какие существуют пособия, до того, как пользоваться подарочными картами», - рассказала заведующая центром Кайса Юпрус-Тали. Она отметила, что главной задачей центра на улице Нийне было принимать военных беженцев из Украины и оказывать им необходимую помощь, однако сейчас все большее значение приобретает системное и профессиональное консультирование всех клиентов-иммигрантов. «Наша главная цель - способствовать адаптации и интеграции всех проживающих в Таллинне новых иммигрантов вне зависимости от их бэкграунда», - добавила она.
Каждый месяц в центр обращаются около тысячи человек. «За короткое время клиентами центра стали проживающие в Таллинне представители 28 государств. Число клиентов стремительно растет, как и их многообразие», - отметила Юпрус-Тали. По ее словам, в связи с ростом числа клиентов и возникающими проблемами прежнее местоположение Таллиннского миграционного центра все меньше соответствовало потребностям: «Здание по адресу Нийне, 2 предоставило ценную возможность открыть Таллиннский миграционный центр и развивать его, однако центру пора идти дальше, чтобы обеспечивать поддержку в более современных, удобных и доступных условиях».
В новых помещениях на улице Эндла к команде Таллиннского миграционного центра присоединится Международная организация по миграции IOM, также предлагающая клиентам-иммигрантам различные услуги. Таллиннский миграционный центр открыт по понедельникам с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам - с 9:00 до 17:00 и по пятницам - с 9:00 до 16:00. С переездом центра все подразделения, управляемые Таллиннским департаментом социальной помощи и здравоохранения, будут находиться под одной крышей по адресу Эндла, 8.