Обзор Расходы России на войну побьют рекорды. Откуда деньги?

Речь идет о принятой в 2018 году госпрограмме вооружений, по ней планировалось потратить «всего лишь» 19 трлн рублей в 2018–2027 годах.

В 2025 году должны вырасти и секретные расходы бюджета, а туда входят не только части раздела «Национальная оборона», но и другой главы бюджета - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Всего за четыре года общие траты по закрытым статьям более чем удвоились: с 6 трлн рублей в 2022 году до 12,9 трлн, запланированных на 2025 год. В бюджете было 19% секретных расходов - а будет 32%.

Если брать перерасход только за 2022–2025 годы, то это 22,9 трлн рублей.

Однако в текущем году на войну потратят как минимум 10,4 трлн рублей (это уже согласно прошлогоднему закону о бюджете), а за два следующих, по данным Bloomberg, — 13,2 трлн и примерно 13 трлн рублей. В сумме это 36,6 трлн рублей по разделу «Национальная оборона» за 2024–2026 годы. Это дает перерасход 23,4 трлн рублей только за эту трехлетку, а с добавлением перерасхода за первые два года войны — дополнительные военные траты в размере 31,5 трлн рублей за 2022–2026 годы.

О планах на 2026 год не объявлялось, но мы решили, сделав допущение, взять 4,4 трлн (среднее от планов на 2024 и 2025 годы). Эта цифра отражает логику бюджетного планирования образца 2022 года, ведь тогда еще российские власти ничего не говорили о намерении в разы нарастить расходы на войну.

В 2022 году власти «разрешили» себе нарастить расходы на оборону до 5 трлн рублей в 2023 году, а затем (вероятно, добившись «выполнения целей СВО») сбавить темпы до 4,6 трлн рублей в 2024 году и 4,2 трлн рублей в 2025 году.

На нацоборону по последнему довоенному бюджетному закону предполагалось потратить по 3,5 трлн в 2022 и 2023 годах. А фактически получилось — 5,4 трлн и 9,7 трлн рублей, соответственно. Причем эти данные официально не публиковали, оборонные расходы 2022 года — это оценка Института Гайдара, 2023 года — сведения Reuters. Таким образом, перерасход за два первых военных года составил 8,1 трлн рублей.

«Новая-Европа» сравнила расходы бюджетного раздела «Национальная оборона» с тем уровнем, на котором они могли бы остаться, если бы широкомасштабного вторжения не последовало или если бы оно оказалось не многолетней войной, а локальной операцией, как планировал Кремль. Прогнозные цифры доступны в разделе «Бюджет для граждан» на сайте Минфина.

Не только «оборона»

10,4 трлн рублей в этом и 13,2 трлн рублей в следующем году - это консервативная оценка того, что Россия тратит на военные цели. На самом деле эти расходы могут быть выше.

В соответствии с определением, которым руководствуется НАТО, суммарные траты бюджета России на военные цели в 2024 году могут составить 13–14 трлн рублей, а в 2025 году - уже 16–17 трлн рублей, подсчитал военно-экономический эксперт, глава консультационной компании Eastern Advisory Group и исследователь Royal United Services Institute (Лондон) Ричард Коннолли.

По толкованию НАТО военные расходы включают в себя некоторые статьи из бюджетных разделов «Социальная политика» (это, например, военные пенсии), «Образование», «Здравоохранение», «Культура» и «СМИ», объяснил эксперт «Новой-Европа».

«Россия продолжит тратить большие деньги на оборону, чтобы воевать в Украине и восстанавливать армию так, чтобы она могла выдержать длительный конфликт с НАТО. И да, это доказательство, что Кремль не просто не остановится, но и что у него есть больше финансовых механизмов, которые он может использовать для эскалации войны и для перевооружения для будущего конфликта с НАТО», - сказал нам Коннолли.

Откуда деньги на войну?

Для финансирования войны власти планируют почти на четверть увеличить общие расходы в 2025 году - примерно на 8 трлн рублей (до 41,5 трлн рублей) в сравнении с прошлогодним бюджетным планом.

Показательно, что еще год назад планировалось обратное. По принятому в 2023 году закону о бюджетной «трехлетке», траты казны в 2025 году должны были сократиться почти на 10%, вместе с ассигнованиями на оборону. Но прошел год - и все поменялось. Есть вероятность того, что власти продолжат и дальше наращивать расходы, включая военные, как они делали все последние годы, сказали «Новой-Европа» несколько опрошенных нами экономистов.

Пока деньги на войну приносят как проведенная в этом году налоговая реформа, так и более высокие поступления от сборов НДС, акцизов и таможенных сборов на импорт, рассказал «Новой-Европа» Ричард Коннолли.

Увеличение налоговых ставок, прежде всего корпоративного налога на прибыль и НДФЛ для граждан, по оценкам независимых экономистов, может принести более 3 трлн рублей новых доходов в следующем году, сказал нам экономист Дмитрий Некрасов. Еще примерно столько же или даже больше принесет увеличение сбора налогов, вызванное ростом экономики, рассказал в беседе с «Новой-Европа» приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр.

По словам экономиста западного банка, слабый рубль останется одним из важных факторов наполняемости бюджета. Это важно, потому что от добычи нефти и газа в 2025 году правительство рассчитывает собрать в бюджет лишь 27% доходов (11 трлн рублей), а чем крепче рубль, тем этих денег казна получит меньше. Пока бюджет выглядит консервативным и не обещает существенных проблем с его исполнением, даже если военные расходы в итоге окажутся выше, полагает Некрасов. Госдолг находится на крайне низком уровне - 17% ВВП (а в развитых странах в среднем - более 100% ВВП), правительство может несколько лет подряд занимать в десять раз больше, чем сегодня, — долг всё равно будет небольшим по мировым меркам, добавил он.