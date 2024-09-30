«Военный перерасход» российского бюджета к 2027 году может достичь 31,5 триллиона рублей. Это как если бы правительство целый год тратило деньги только на войну. Об этом пишет «Новая газета. Европа».
Обзор ⟩ Расходы России на войну побьют рекорды. Откуда деньги?
На продолжение агрессивной войны Россия тратит колоссальные деньги. Общий «военный перерасход» бюджетных денег - то есть разница между запланированными и фактическими расходами - за четыре года (2022–2025), вероятно, достигнет 23 трлн рублей. Это почти равняется всем расходам федерального бюджета за 2021 год, подсчитала «Новая газета Европа».
Если Кремль оставит военные расходы на том же уровне в 2026 году, то за пять лет военный излишек достигнет 31,5 трлн рублей. Раздувание расходов казны чревато разгоном инфляции и может привести к новому росту налогов, считают эксперты.
Российское правительство до 1 октября должно внести на рассмотрение Госдумы проект закона о бюджете на 2025 год, он же содержит бюджетный план на 2026–2027 годы. По данным агентства Bloomberg, расходы казны по разделу «Национальная оборона» в 2025 и 2026 годах должны превысить 13 трлн рублей ежегодно.
Это рекордные траты: ни до войны, ни в первые ее годы Россия не собиралась столько выделять на военные цели. Таких планов не было даже в прошлом году. Наоборот, по закону о бюджете, принятому осенью 2023 года, оборонные расходы 2025 года должны были сократиться до 8,5 трлн рублей (с 10,4 трлн, запланированных на 2024 год).
В 2022 году российские власти считали, что возьмут Киев за три дня, а граждане Украины будут встречать армию России цветами. Но прошло 2,5 года, война не закончилась, и Кремль обещает ее продолжать, пока не достигнуты ее цели. Какие это цели - неизвестно, зато известно, как они измеряются в деньгах.
Увеличение российского военного бюджета в разы стало нормой - мы узнаем об этом каждый год, когда в Госдуму вносится очередной бюджетный закон на следующую трехлетку.
В 2021 году, когда российские власти яростно отрицали любые планы полномасштабного вторжения, Госдума постановила, что в 2022–2023 годах на оборону потратят 7 трлн рублей, в равных долях ежегодно. А по факту за два первых военных года потратили примерно вдвое, или на 8,1 трлн рублей, больше (точно сказать сложно, потому что российские власти не публиковали официальных данных о расходах по разделу «Национальная оборона» за 2022 и 2023 годы). Разница - это и есть тот самый военный излишек.
За 2024–2026 годы перерасход будет еще выше. За эти три года, если руководствоваться логикой бюджетного планирования образца 2022 года, Россия должна была потратить на оборону около 13,2 трлн рублей. В реальности же может потратить на 23,4 трлн рублей больше - следует из данных Bloomberg о бюджете на 2025 и 2026 годы.
Заметим, что это неофициальные данные, потому что премьер Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета 24 сентября, ни словом не обмолвились об оборонных расходах. Силуанов лишь назвал их одним из приоритетов на следующий год.
Речь идет о принятой в 2018 году госпрограмме вооружений, по ней планировалось потратить «всего лишь» 19 трлн рублей в 2018–2027 годах.
В 2025 году должны вырасти и секретные расходы бюджета, а туда входят не только части раздела «Национальная оборона», но и другой главы бюджета - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Всего за четыре года общие траты по закрытым статьям более чем удвоились: с 6 трлн рублей в 2022 году до 12,9 трлн, запланированных на 2025 год. В бюджете было 19% секретных расходов - а будет 32%.
Как велись подсчеты
«Новая-Европа» сравнила расходы бюджетного раздела «Национальная оборона» с тем уровнем, на котором они могли бы остаться, если бы широкомасштабного вторжения не последовало или если бы оно оказалось не многолетней войной, а локальной операцией, как планировал Кремль. Прогнозные цифры доступны в разделе «Бюджет для граждан» на сайте Минфина.
На нацоборону по последнему довоенному бюджетному закону предполагалось потратить по 3,5 трлн в 2022 и 2023 годах. А фактически получилось — 5,4 трлн и 9,7 трлн рублей, соответственно. Причем эти данные официально не публиковали, оборонные расходы 2022 года — это оценка Института Гайдара, 2023 года — сведения Reuters. Таким образом, перерасход за два первых военных года составил 8,1 трлн рублей.
В 2022 году власти «разрешили» себе нарастить расходы на оборону до 5 трлн рублей в 2023 году, а затем (вероятно, добившись «выполнения целей СВО») сбавить темпы до 4,6 трлн рублей в 2024 году и 4,2 трлн рублей в 2025 году.
О планах на 2026 год не объявлялось, но мы решили, сделав допущение, взять 4,4 трлн (среднее от планов на 2024 и 2025 годы). Эта цифра отражает логику бюджетного планирования образца 2022 года, ведь тогда еще российские власти ничего не говорили о намерении в разы нарастить расходы на войну.
Итого в 2024–2025 годы на нацоборону должны были потратить примерно 13,2 трлн рублей.
Однако в текущем году на войну потратят как минимум 10,4 трлн рублей (это уже согласно прошлогоднему закону о бюджете), а за два следующих, по данным Bloomberg, — 13,2 трлн и примерно 13 трлн рублей. В сумме это 36,6 трлн рублей по разделу «Национальная оборона» за 2024–2026 годы. Это дает перерасход 23,4 трлн рублей только за эту трехлетку, а с добавлением перерасхода за первые два года войны — дополнительные военные траты в размере 31,5 трлн рублей за 2022–2026 годы.
Если брать перерасход только за 2022–2025 годы, то это 22,9 трлн рублей.
Не только «оборона»
10,4 трлн рублей в этом и 13,2 трлн рублей в следующем году - это консервативная оценка того, что Россия тратит на военные цели. На самом деле эти расходы могут быть выше.
В соответствии с определением, которым руководствуется НАТО, суммарные траты бюджета России на военные цели в 2024 году могут составить 13–14 трлн рублей, а в 2025 году - уже 16–17 трлн рублей, подсчитал военно-экономический эксперт, глава консультационной компании Eastern Advisory Group и исследователь Royal United Services Institute (Лондон) Ричард Коннолли.
По толкованию НАТО военные расходы включают в себя некоторые статьи из бюджетных разделов «Социальная политика» (это, например, военные пенсии), «Образование», «Здравоохранение», «Культура» и «СМИ», объяснил эксперт «Новой-Европа».
«Россия продолжит тратить большие деньги на оборону, чтобы воевать в Украине и восстанавливать армию так, чтобы она могла выдержать длительный конфликт с НАТО. И да, это доказательство, что Кремль не просто не остановится, но и что у него есть больше финансовых механизмов, которые он может использовать для эскалации войны и для перевооружения для будущего конфликта с НАТО», - сказал нам Коннолли.
Откуда деньги на войну?
Для финансирования войны власти планируют почти на четверть увеличить общие расходы в 2025 году - примерно на 8 трлн рублей (до 41,5 трлн рублей) в сравнении с прошлогодним бюджетным планом.
Показательно, что еще год назад планировалось обратное. По принятому в 2023 году закону о бюджетной «трехлетке», траты казны в 2025 году должны были сократиться почти на 10%, вместе с ассигнованиями на оборону. Но прошел год - и все поменялось. Есть вероятность того, что власти продолжат и дальше наращивать расходы, включая военные, как они делали все последние годы, сказали «Новой-Европа» несколько опрошенных нами экономистов.
Пока деньги на войну приносят как проведенная в этом году налоговая реформа, так и более высокие поступления от сборов НДС, акцизов и таможенных сборов на импорт, рассказал «Новой-Европа» Ричард Коннолли.
Увеличение налоговых ставок, прежде всего корпоративного налога на прибыль и НДФЛ для граждан, по оценкам независимых экономистов, может принести более 3 трлн рублей новых доходов в следующем году, сказал нам экономист Дмитрий Некрасов. Еще примерно столько же или даже больше принесет увеличение сбора налогов, вызванное ростом экономики, рассказал в беседе с «Новой-Европа» приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр.
По словам экономиста западного банка, слабый рубль останется одним из важных факторов наполняемости бюджета. Это важно, потому что от добычи нефти и газа в 2025 году правительство рассчитывает собрать в бюджет лишь 27% доходов (11 трлн рублей), а чем крепче рубль, тем этих денег казна получит меньше.
Пока бюджет выглядит консервативным и не обещает существенных проблем с его исполнением, даже если военные расходы в итоге окажутся выше, полагает Некрасов. Госдолг находится на крайне низком уровне - 17% ВВП (а в развитых странах в среднем - более 100% ВВП), правительство может несколько лет подряд занимать в десять раз больше, чем сегодня, — долг всё равно будет небольшим по мировым меркам, добавил он.
Хотя сейчас вопрос острого бюджетного кризиса не стоит, проблемы на будущее накапливаются, говорит экономист западного банка. Для сбалансированного бюджета нужна цена Urals в районе 90 долларов за баррель (сейчас - 69 долларов за баррель), объяснил он «Новой-Европа». Другие источники пополнения казны не особенно надежны.
При этом внешние займы сомнительны, емкость внутреннего долгового рынка не то чтобы безграничная, продолжает банковский экономист. Поэтому рано или поздно встанет вопрос либо о секвестре ряда расходов, либо о еще одном повышении налоговой нагрузки, резюмирует он.
О том, что государство может провести еще одну налоговую реформу, говорят и другие наши собеседники. «Когда начинают повышать налоги, остановиться уже сложно», - сказал один из опрошенных нами экономистов. Показательно, что если до реформы 2024 года Минфин обещал не повышать налогов, то в этом году таких заявлений власти уже не делали - напротив, министр финансов Антон Силуанов говорил, что не исключает точечной настройки налоговой системы.
ласти вполне могут провести такую «оптимизацию», а если будет значительное и устойчивое замедление экономики - возможно и более серьезное повышение налогов, говорит Коннолли. Хотя, признает он, пока экономика растет быстрыми темпами, денег хватает.
«Они все временщики, и цели их временные. Задачи решаются по мере поступления. Завтра будет новый день и новые задачи, об этом <сегодня > мало кто думает», - сказал «Новой-Европа» руководитель одного из исследовательских экономических центров в России.
Выдержит ли Набиуллина?
Все экономисты, которых «Новая-Европа» попросила прокомментировать бюджетные планы на 2025 год, сказали, что раздувание расходов - мощный фактор роста инфляции. Это значит, что чем дольше идет война, тем сильнее россияне будут это чувствовать на своих кошельках в виде роста цен на товары и услуги. И главный вопрос - сможет ли ЦБ и дальше удерживать инфляцию в узде.
ЦБ одним только инструментом, движением ключевой ставки, не может снизить инфляцию, потому что увеличенные госрасходы - это основной проинфляционный фактор, сказал нам Коляндр.
«И этот фактор никуда не денется», - добавил эксперт.
Ситуация усугубляется тем, что это не просто расходы, а растут затраты на такие непроизводительные вещи, как война, добавляет Некрасов. Если государство штампует танки и субсидирует из бюджета кредит для предприятий ВПК, это разгоняет инфляцию, особенно тем, что субсидирование кредита еще сильнее увеличивает расходы казны, говорит экономист из России.
В сентябре 2024 года ЦБ не просто повысил ключевую ставку до 19%, но и не исключил дальнейшего повышения в октябре. У ЦБ есть цель - достижение инфляции в 4%, сейчас она на уровне 9,1%. Во время войны снизить этот показатель до 4% - это заведомо невозможная задача, но пока нет рисков того, что инфляция выйдет из-под контроля, считает Дмитрий Некрасов.
«Пока это управляемая инфляция. Условные 9–10% - это локальный пик, и я бы не ожидал существенного роста в горизонте полугода-года. Инфляция в пределах 10% для многих стран и эпох считается нормальным явлением», - сказал Некрасов «Новой-Европа».