Выступая на прошлой неделе в Рийгикогу министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в очередной раз подняла тему снижения НСО на продукты питания.
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Принесут ли трудные времена долгожданное снижение НСО на продукты питания?
Хартман также сказала в комментарии программе Maa Elu на радио Kuku, что крайне важно, чтобы страна была в состоянии обеспечить достаточный уровень самообеспечения.
«Как и в случае с другими аспектами безопасности, когда дело касается продовольствия, мы должны думать о том, что в случае кризиса, если наши границы будут закрыты, например, как это произошло во время коронакризиса, чтобы мы могли справиться с помощью продуктов, произведенных в нашей стране. Этого не получится сделать, когда кризис уже наступит. Этим нужно заниматься заранее», – сказала она.