Принесут ли трудные времена долгожданное снижение НСО на продукты питания?

«Как и в случае с другими аспектами безопасности, когда дело касается продовольствия, мы должны думать о том, что в случае кризиса, если наши границы будут закрыты, например, как это произошло во время коронакризиса, чтобы мы могли справиться с помощью продуктов, произведенных в нашей стране. Этого не получится сделать, когда кризис уже наступит. Этим нужно заниматься заранее», – сказала она.