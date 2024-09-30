Пн, 30.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Принесут ли трудные времена долгожданное снижение НСО на продукты питания?

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Продукты питания в последние месяцы дорожали
Продукты питания в последние месяцы дорожали Фото: Arvet Mägi

Выступая на прошлой неделе в Рийгикогу министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в очередной раз подняла тему снижения НСО на продукты питания.

Хартман также сказала в комментарии программе Maa Elu на радио Kuku, что крайне важно, чтобы страна была в состоянии обеспечить достаточный уровень самообеспечения.

«Как и в случае с другими аспектами безопасности, когда дело касается продовольствия, мы должны думать о том, что в случае кризиса, если наши границы будут закрыты, например, как это произошло во время коронакризиса, чтобы мы могли справиться с помощью продуктов, произведенных в нашей стране. Этого не получится сделать, когда кризис уже наступит. Этим нужно заниматься заранее», – сказала она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх