Командир украинской бригады, обороняющей Угледар, заявил о своей отставке. В социальных сетях это было сначала расценено как увольнение. Позже появились новые слухи о том, что комбрига переведут на новую работу, что следует считать повышением.

Конечно, кажется странным менять командующего в критический момент в таком важном участке обороны. Большинство военных наблюдателей полагают, что украинские силы больше не смогут удерживать Угледар и вскоре отступят.

На Южном фронте происходит небольшое количество разведывательных боев.

«Хезболла» максимально ослаблена

Внимание мировых СМИ в основном занято сейчас атаками Израиля в Ливане и Йемене. Непрерывные нападения «Хезболлы» на Израиль, продолжавшиеся в течение года, практически не дали результатов и в конечном итоге привели к разрушению структуры руководства организации и ее крупного военного потенциала.

Наблюдатели не заметили, что Израиль уже провел несколько успешных атак на «Хезболлу» в течение предыдущего года, что существенно ослабило эту организацию. К настоящему времени уже ясно, что с территории Ливана можно ожидать отдельных ракетных обстрелов, но не серьезных ударов, которые могли бы нанести ущерб военному потенциалу Израиля.