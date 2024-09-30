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РАЙНЕР САКС Украинцы атаковали крупный склад боеприпасов в Волгоградской области

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Боец ВСУ дает залп по позициям российских военных в Донецкой области.
Боец ВСУ дает залп по позициям российских военных в Донецкой области. Фото: GENYA SAVILOV
  • В Приморско-Ахтарске атакован район, из которого иранские беспилотники наносят удар по югу Украины
  • Правительство Дании решило предоставить правительству Украины в виде помощи почти 600 млн евро
  • Командир украинской бригады, обороняющей Угледар, объявил о своей отставке

Россия распространяет дополнительную информацию об атаках украинских дронов. Минобороны России заявило, что российская ПВО уничтожила 125 беспилотников в различных регионах России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Помимо более крупного взрыва в Ейске в Краснодарском крае, очень крупный склад боеприпасов пострадал в Котлубани Волгоградской области. Сообщается, что на этих складах хранится часть баллистических ракет, полученных из Ирана. Однако появившаяся позже в социальных сетях информация была довольно осторожной в отношении результатов атаки.

Кроме того, имеются сообщения о различных крупных взрывах в нескольких местах, которые в первую очередь связаны с расположением арсеналов и военных аэродромов. В Приморско-Ахтарске атакован район, из которого иранские беспилотники наносят удар в направлении южной части Украины. Судя по всему, Украина не совершала очень глубоких атак на территории России, пока украинский президент находился с визитом в Соединенных Штатах.

Россия подписала двустороннее соглашение с Буркина-Фасо, которое обязывает не размещать оружие в космосе. Выполнение этого соглашения, несомненно, будет очень обременительным для Буркина-Фасо. Цель этой дипломатической процедуры - показать, что Россия участвует в некой абстрактной форме процесса контроля над вооружениями.

Правительство Дании решило предоставить правительству Украины финансовые ресурсы в размере почти 600 млн евро, чтобы Украина могла закупать военную технику у своей оборонной промышленности. Дания, осуществившая сразу несколько мер помощи, стала заметна самой активной среди союзников поддержкой Украины.

Дроновая атака на Киев

Сегодня ночью российская армия организовала крупную атаку на Украину с помощью иранских беспилотников. Судя по имеющимся сообщениям, главной целью был Киев. Представители ПВО столичного региона заявили, что им удалось уничтожить все иранские беспилотники в ходе пятичасовой атаки. Также поступали сообщения об атаках дронов из нескольких других регионов Украины.

На фронтах активность наступлений российской армии такая же, как и в предыдущие дни. Активность ВВС несколько возросла в основном за счет ударов на южном фронте. Планирующие бомбы, используемые ВВС РФ, являются самой большой проблемой для украинской армии. Ракетные удары по тылу российской армии помогли бы смягчить проблему. Активность российской артиллерии снижается медленными темпами.

Положение на поле боя

На Курском направлении идут преимущественно позиционные бои. Незначительные корректировки позиций с той или иной стороны не имеют значения.

На Харьковском направлении удары российской армии активизировались в направлении Волчанска, но больших проблем для украинской армии они не создали.

На направлении Купянска и Лимана интенсивность наступления российских частей была ниже, чем в предыдущие недели. На передней линии существенных изменений нет. В направлении Северска идут отдельные разведывательные бои.

Активность российских подразделений в районе Бахмута средняя, и эти атаки не принесли успеха. К настоящему времени уже давно подтверждена информация о том, что российская армия отказалась от по-настоящему активного наступления в этом регионе и разместила резервы на других направлениях. Вокруг Торецка продолжаются более напряженные бои, но по сравнению с августом энергичность наступления и здесь снизилась.

Серьезные атаки идут в направлении Покровска. В течение вчерашнего дня российская армия не смогла улучшить свои позиции. Наиболее интенсивные атаки происходят к юго-западу от Донецка, а также к югу, в районе Угледара. Серьезных сдвигов вчера не было.

Командир украинской бригады, обороняющей Угледар, заявил о своей отставке. В социальных сетях это было сначала расценено как увольнение. Позже появились новые слухи о том, что комбрига переведут на новую работу, что следует считать повышением.

Конечно, кажется странным менять командующего в критический момент в таком важном участке обороны. Большинство военных наблюдателей полагают, что украинские силы больше не смогут удерживать Угледар и вскоре отступят.

На Южном фронте происходит небольшое количество разведывательных боев.

«Хезболла» максимально ослаблена

Внимание мировых СМИ в основном занято сейчас атаками Израиля в Ливане и Йемене. Непрерывные нападения «Хезболлы» на Израиль, продолжавшиеся в течение года, практически не дали результатов и в конечном итоге привели к разрушению структуры руководства организации и ее крупного военного потенциала.

Наблюдатели не заметили, что Израиль уже провел несколько успешных атак на «Хезболлу» в течение предыдущего года, что существенно ослабило эту организацию. К настоящему времени уже ясно, что с территории Ливана можно ожидать отдельных ракетных обстрелов, но не серьезных ударов, которые могли бы нанести ущерб военному потенциалу Израиля.

Атаки «Хезболлы» показывают, что они все еще могут стрелять разрозненными ракетами как раз в направлении израильских городов, а заявления об атаках на военные объекты - это скорее информационные операции, заточенные на СМИ. Однако наступление израильских сухопутных войск в Ливане, безусловно, будет сопряжено с большим риском. Особенно сложно будет поставить долгосрочные и осуществимые политические цели для этого потенциального нападения.

Как и «Хезболла», йеменские хуситы совершили крупную стратегическую ошибку. Их атаки в любом случае не смогут нанести существенный ущерб Израилю, а атаки, осуществленные Израилем, показывают, что израильтяне также могут уничтожить и основную военную инфраструктуру хуситов. Ирану остается наблюдать со стороны за разрушением результатов своей длившейся десятилетиями работы. Маловероятно, что в такой ситуации иранцам имело бы смысл реагировать на события организацией крупного нападения на Израиль.

Если Иран не смог создать условия для вывода войск Израиля во время продолжавшихся в течение года атак на Израиль, этого, конечно же, нельзя было бы достичь и прямым нападением. Иран должен сосредоточиться на сохранении своих позиций в Ливане и Сирии.

«Хезболла» - идеологическая структура, и, несмотря на военное поражение, она не прекратит свою деятельность. Однако «Хезболла» потеряла свою функциональную часть организации, и для восстановления ее влияния потребуется очень много времени. В настоящее время складывается ситуация, когда снижение влияния Ирана дает возможность кому-то еще улучшить свои позиции. Посмотрим, кто сумеет воспользоваться этой возможностью.

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