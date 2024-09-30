РАЙНЕР САКС Украинцы атаковали крупный склад боеприпасов в Волгоградской области

Командир украинской бригады, обороняющей Угледар, заявил о своей отставке. В социальных сетях это было сначала расценено как увольнение. Позже появились новые слухи о том, что комбрига переведут на новую работу, что следует считать повышением.
Конечно, кажется странным менять командующего в критический момент в таком важном участке обороны. Большинство военных наблюдателей полагают, что украинские силы больше не смогут удерживать Угледар и вскоре отступят.
На Южном фронте происходит небольшое количество разведывательных боев.
«Хезболла» максимально ослаблена
Внимание мировых СМИ в основном занято сейчас атаками Израиля в Ливане и Йемене. Непрерывные нападения «Хезболлы» на Израиль, продолжавшиеся в течение года, практически не дали результатов и в конечном итоге привели к разрушению структуры руководства организации и ее крупного военного потенциала.
Наблюдатели не заметили, что Израиль уже провел несколько успешных атак на «Хезболлу» в течение предыдущего года, что существенно ослабило эту организацию. К настоящему времени уже ясно, что с территории Ливана можно ожидать отдельных ракетных обстрелов, но не серьезных ударов, которые могли бы нанести ущерб военному потенциалу Израиля.
Атаки «Хезболлы» показывают, что они все еще могут стрелять разрозненными ракетами как раз в направлении израильских городов, а заявления об атаках на военные объекты - это скорее информационные операции, заточенные на СМИ. Однако наступление израильских сухопутных войск в Ливане, безусловно, будет сопряжено с большим риском. Особенно сложно будет поставить долгосрочные и осуществимые политические цели для этого потенциального нападения.