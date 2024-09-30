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Эстонка стала чемпионкой Европы по бикини-фитнесу

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Анника Абсалон.
Анника Абсалон. Фото: Instagram @fitannika

Эстонская фитнесс-спортсменка Анника Абсалон на соревнованиях, прошедших в испанской Торревьехе, стала чемпионкой Европы.

18-летняя уроженка Пярну соревновалась в категории фит-модель (до 166 см). И если в прошлом году она заняла четвертое место, то в этом году получила золотую медаль.

Помимо Абсалон в Торревьехе соревновались также Кристин-Амани Кийвикас, занявшая четвертое место в категории до 166 см, то есть в одном классе с Абсалон, и Ольга Волова, занявшая шестое место в категории «мастер».

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