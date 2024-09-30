Объясняют ученые: можно ли из-за булочки с маком не пройти наркотест?

Перевод: Павел Соболев

Во время обработки семена могут загрязниться жидкостью, вытекающей из головок и содержащей опиаты. Тем не менее, термическая обработка при приготовлении пищи все равно снизит уровень опиатов в загрязненных семенах.

Помимо семян мака, ложноположительные результаты могут вызвать некоторые лекарства, в том числе и лекарства, отпускаемые без рецепта. Экспресс-тесты на наркотики могут реагировать на химические соединения аналогичного состава и формы, которые организм выделяет с мочой, и это может привести к неточным результатам.

Например, лекарства от простуды, антидепрессанты, лекарства от повышенного артериального давления и другие распространенные лекарства могут дать положительный результат на амфетамины или PCP (фенциклидин). Кроме того, некоторые антибиотики, антигипертензивные препараты, а также хинин, используемый в тонике, могут вызывать ложноположительные результаты тестов на опиоиды или опиаты.

Токсикологи знают, что экспресс-тесты могут давать ложноположительные результаты, поэтому подозрительные результаты следует подтверждать более точными лабораторными исследованиями.