Бвший президент РФ Дмитрий Медведев ответил на слова начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахура Каруса, который допустил вероятность ударов по территории России. Эксперты объясняют ядерный шантаж Москвы жестом отчаяния и «попыткой воздействовать на впечатлительных лидеров Запада».
Москва угрожает полностью уничтожить Эстонию ядерным ударом (2)
Две недели потребовалось заместителю секретаря Совета Безопасности РФ, бывшему путинскому премьеру и президенту РФ в 2008-2012 годах Дмитрию Медведеву, чтобы осмыслить заявления начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса. В середине сентября генерал подробно комментировал изменения в планах обороны Эстонии в случае войны.
«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется только мокрое место», - заявил Медведев, стоя перед камерой в военной форме без погон.