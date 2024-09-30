«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется только мокрое место», - заявил Медведев, стоя перед камерой в военной форме без погон.