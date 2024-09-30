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Москва угрожает полностью уничтожить Эстонию ядерным ударом (2)

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Ракеты 9М723, входящие в состав российского ракетного комплекса «Искандер-М», во время демонстрации на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» на полигоне Алабино в Московской области, Россия. Комплекс «Искандер-М» может использоваться для доставки тактических ядерных боеприпасов.
Ракеты 9М723, входящие в состав российского ракетного комплекса «Искандер-М», во время демонстрации на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» на полигоне Алабино в Московской области, Россия. Комплекс «Искандер-М» может использоваться для доставки тактических ядерных боеприпасов. Фото: Reuters / Scanpix

Бвший президент РФ Дмитрий Медведев ответил на слова начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахура Каруса, который допустил вероятность ударов по территории России. Эксперты объясняют ядерный шантаж Москвы жестом отчаяния и «попыткой воздействовать на впечатлительных лидеров Запада».

Две недели потребовалось заместителю секретаря Совета Безопасности РФ, бывшему путинскому премьеру и президенту РФ в 2008-2012 годах Дмитрию Медведеву, чтобы осмыслить заявления начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса. В середине сентября генерал подробно комментировал изменения в планах обороны Эстонии в случае войны.

«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется только мокрое место», - заявил Медведев, стоя перед камерой в военной форме без погон.

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