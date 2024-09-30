Елена Вяльбе вновь шокировала заявлением: если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, всё бы уже закончилось

56-летняя Вяльбе до сих пор не может успокоиться из-за того, что российские спортсмены не смогли выступить под российским триколором на летних Олимпийских играх в Париже, и верит, что рано или поздно россияне смогут вернуться на международные соревнования.

Однако последнее высказывание российской функционерки ошарашило всех. На вопрос о том, что должно случиться, чтобы Россию вернули не только на Олимпиады, но и на все остальные соревнования под своими флагом и гимном, она ответила буквально следующее:

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, всё бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир.

Не надо загадывать, но рано или поздно все равно нас пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО (так Россия называет развязанную ею войну в Украине – ред.), то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет ещё не один год», – заявила Вяльбе в интервью News.ru.