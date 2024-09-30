Сакуский пивзавод начал экспорт в Японию

«Японцы очень тщательны, задают много вопросов и хотят быть в курсе всех деталей. Летом 2023 года представители клиента посетили Сакускую пивзавод, чтобы убедиться, что наше производство соответствует высоким стандартам Японии», - добавил Масинг.

По мнению руководителя по экспорту, наряду с качественной продукцией в пользу Saku говорит и долгая история пивоваренного завода - пиво здесь варят непрерывно с 1820 года.

«Мы получили много положительных отзывов о высоком качестве и вкусе нашего пива, а также об упаковке. Успех продуктов Saku на внешних рынках зависит от местной ценовой политики, вкусовых предпочтений и того, как нашу продукцию воспринимают местные жители. Хотя японцы, как правило, лояльны к известным местным брендам, мы надеемся, что продукция Сакуского пивоваренного завода найдет путь в дома жителей Японии», - добавил он.

Из продукции завода на полки японских магазинов попадут Saku Originaal, Saku Kuld и Saku On Ice.

Несмотря на связанные с новыми рынками положительные новости Сакуский пивзавод по-прежнему сталкивается с множеством вызовов в связи с наращиванием объемов экспорта, а наибольшим препятствием для восстановления экспорта и поиска новых рынков является значительный рост цен на сырье.

«В какой-то момент сложилась ситуация, когда инфляция в Европе и других странах составляла от шести до семи процентов, а у нас же были рекордные 20-25 процентов. Вызванный такой экстремальной инфляцией рост цен на продукцию снизил нашу конкурентоспособность на существующих рынках и замелил расширение на новые экспортные рынки. Если бы наши цены были конкурентоспособными по сравнению с другими крупными европейскими производителями, то, учитывая качество нашей упаковки и продукции, у Saku был бы значительно больший потенциал», - отметил Маргус Масинг.

В 2023 году экспортные продажи Сакуского пивоваренного завода достигли 35 миллионов литров. Наиболее популярными экспортными продуктами пивзавода являются Saku Originaal, Karl Friedrich, Saku Kuld и Rock.