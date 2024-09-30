Рауль Эаметс: экономическая ситуация не улучшилась

Перевод: Валерия Ермакова

«Если посмотреть на данные за этот год, становится ясно, что ситуация довольно удручающая. В августе сильнее всего упали продажи одежды и обуви - на четыре процента. В среднем за год снижение по месяцам составило 7,6 процентов, что, кстати, не самый худший показатель в розничной торговле»,- сказал Эаметс.

Он добавил, что больше всего пострадали небольшие продуктовые магазины, которые продают продукты, алкоголь и табак - там падение составило в среднем 17 процентов. «Август был исключением, когда продажи упали на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Хотя, в общем, их обороты довольно скромные - около 11 миллионов евро в месяц».

По словам Эаметса, аналогичная ситуация наблюдалась и в продажах товаров для дома, бытовой техники и строительных материалов, где средний объем продаж снизился на 13 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Хотя в июле падение составило всего 6,1 процентов. Но когда же еще заниматься ремонтом, если не в июле? О снижении покупательной способности свидетельствуют и интернет-продажи, которые, в среднем за летние месяцы, сократились на 11,5 процентов. Ситуация в магазинах крупных сетей выглядела не так плохо: ежемесячные продажи снизились на 2,5 процента, однако это означает, что за один месяц выручка была меньше примерно на семь миллионов евро. В общей сложности за восемь месяцев снижение составило 56 миллионов евро», - отметил Эаметс.

«Единственными отраслями, которые показали рост по сравнению с прошлым годом, стали обслуживание и ремонт автомобилей, а также продажа топлива. И это закономерно, ведь если автомобиль уже приобретен, его нужно обслуживать и заправлять», - добавил он.