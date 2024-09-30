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В Индии из-за допинг-контроля с соревнований сбежала почти половина спортсменов

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Штанга. Иллюстративное фото.
Штанга. Иллюстративное фото. Фото: Risto Mets

На проходившем в Индии турнире по тяжелой атлетике, с соревнований сбежали 219 из 519 участников. Причина была в приезде сотрудников Национального антидопингового агентства, сообщает газета Amar Ujala.

Издание сообщает, что с соревнований снялись 126 из 252 мужчин и 93 из 177 женщин – из-за этого соревнования во многих категориях были отменены.

Это не первый случай, когда в индии спортсмены из-за допинг-контроля убегают с соревнований: в прошлом году такое произошло на чемпионате штата Дели по легкой атлетике.

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