В Индии из-за допинг-контроля с соревнований сбежала почти половина спортсменов

Издание сообщает, что с соревнований снялись 126 из 252 мужчин и 93 из 177 женщин – из-за этого соревнования во многих категориях были отменены.

Это не первый случай, когда в индии спортсмены из-за допинг-контроля убегают с соревнований: в прошлом году такое произошло на чемпионате штата Дели по легкой атлетике.