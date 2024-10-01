В сентябре в трех федеральных округах Германии прошли выборы в земельные парламенты - ландтаги. Результаты выборов удивили многих не только внутри страны, но и за ее пределами. О том, как успех ультраправых партий на региональных выборах влияет на политику Германии, рассказывает Томас Линзенмайер - аналитик Института политических исследований Тартуского Университета.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Смещается ли Германия в сторону ультраправых?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Политический ландшафт Германии меняется. Предыдущая правящая коалиция в Берлине, состоящая из социал-демократов (Социал-демократическая партия, СДПГ), либералов (Свободная Демократическая Партия, СВДП) и «зеленых» (Союз 90/Зеленые), попала в немилость избирателей.
На недавних выборах в трех восточногерманских регионах - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге - избиратели в большинстве своем перешли на сторону ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ). Так, АДГ заняла второе место в Саксонии с 34%, уступив лишь консервативному Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС) с отрывом менее чем в один процент. А в Бранденбурге АДГ получила 29%, где СДПГ претендовала на незначительную победу. АДГ также одержала убедительную победу на выборах в Тюрингии, набрав 33% голосов.
Победы «Альтернативы для Германии» на этих трех региональных выборах достойны внимания, поскольку, на самом деле, как это часто бывает в федеральных системах, региональные выборы касаются не только региональных проблем. Как правило, именно политика национального уровня доминирует на повестке дня. Ровно это и произошло в этих трех федеральных округах.
Для большинства избирателей Берлин имел большее значение, чем Дрезден, Эрфурт или Потсдам (столицы трех федеральных округов). В частности, решающим фактором стала популярность или, по сути, ее отсутствие у действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ). Таким образом, мы можем рассматривать выборы как барометр для определения настроений в стране.
В свете результатов выборов возникает вопрос: не смещается ли Германия в сторону ультраправых? Вот три основных вывода, которые мы можем сделать на основе прошедших выборов.
Успех «Альтернативы для Германии»
Первый вывод касается самого факта того, что во всех трех регионах крайне правая партия АДГ добилась значительных успехов. Недавний выигрыш на выборах подтверждаются и опросами общественного мнения на федеральном уровне, которые показывают, что АДГ поддерживает около 18% избирателей. «Альтернатива для Германии» уступает только главной оппозиционной партии, консервативному ХДС (33%), но занимает значительно более высокое положение, чем партия канцлера Шольца (СДПГ) (15%).
В то же время не следует переоценивать поддержку АДГ среди избирателей. Идеологическая позиция АДГ по-прежнему привлекательна только для четко ограниченной части электората. На самом деле, поддержка АДГ в основном обусловлена недовольством правительством и настроениями против истеблишмента в целом. Иными словами, немцы, голосующие за эту партию, таким образом выражают свой протест против текущего правительства.
Это наблюдение подтверждается успехом на трех региональных выборах партии «Союза Сары Вагенкнехт» (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW), нового популистского формирования левого толка. Так что успехи АДГ в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге можно рассматривать ни как признак сдвига в сторону ультраправых, а как признак широкого недовольства правящей коалицией в Берлине.
Недовольство правительством Шольца отражается и на впечатляющих результатах коалиционных партий. Партии правительственной коалиции (СДПГ, СВДП и «Зеленые») понесли тяжелые потери во всех трех регионах. В результате партии правящей коалиции либо с трудом прошли в региональные парламенты, либо вообще не прошли, так и не преодолев пятипроцентный барьер.
Исключением в этом отношении, конечно, является заметный успех социал-демократов в Бранденбурге. Однако даже это, скорее всего, больше связано с тактическим ходом голосования. Часть избирателей проголосовала за кандидата от СДПГ, чтобы предотвратить победу АДГ. Более того, во время предвыборной кампании кандидат от СДПГ открыто дистанцировался от правящей коалиции в Берлине. Другими словами, СДПГ победила на выборах в Бранденбурге, несмотря на преобладающие настроения в отношении правящей коалиции в Берлине.
Острый вопрос миграционной политики
Второй вывод заключается в том, что вопрос миграции теперь находится в центре политических дебатов в Германии. Успех АДГ можно объяснить, в первую очередь, растущим беспокойством избирателей по поводу миграции. Это отражает недовольство избирателей так называемой «чрезмерно мягкой миграционной политикой», которая приводит к притоку большого числа мигрантов и лиц, ищущих убежища, в сочетании с растущими опасениями по поводу внутренней безопасности, вызванными серией громких инцидентов.
Альтернатива для Германии могла действительно воспользоваться этой ситуацией, ведь это единственная партия, которая в своей предвыборной кампании вообще обозначила миграцию как проблему. В преддверии выборов другие партии либо не признавали проблем, созданных миграцией, (например, партии из правительственной коалиции), либо сделали это лишь совсем недавно (как главная оппозиционная партия ХДС).
Избиратели были вынуждены не согласиться. И результаты выборов стали тревожным сигналом. Неудивительно, что все партии, за исключением «Зеленых», отреагировали на результаты выборов пересмотром своей позиции в отношении миграции, и теперь повсюду звучат призывы «ужесточить» миграционную политику Германии. В вопросе миграции Германия следует общеевропейской тенденции и действительно смещается вправо.
Будущее правительственной коалиции Шольца
Третий вывод из выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге заключается в том, что, несмотря на сокрушительные поражения на выборах, правительственная коалиция в Берлине все еще держится - по крайней мере, пока.
Дилемма, с которой сталкиваются все три коалиционные партии, заключается в том, что, поскольку на данный момент они значительно отстают в опросах общественного мнения на федеральном уровне, ни одна из них не выиграет от досрочных выборов. Таким образом, возможно, коалиция будет тянуть время до следующих федеральных выборов в 2025 году, ведь на данный момент ни одна из партий не выиграет от распада правительственной коалиции.
Однако сохранение правительственной коалиции Шольца не говорит о том, что в результате этих выборов ничего не изменится. На самом деле, успех «Альтернативы для Германии», скорее всего, повлияет на позиции других партий и, таким образом, приведет к косвенным переменам. Тем более, что федеральные выборы в 2025 году уже не за горами.
Влияние выборов на текущую политику Германии
До этого момента отношение других партий к успеху АДГ и правой повестки (включая вопрос миграции), можно выразить следующим советом: «не пытайтесь копировать правые партии, иначе вы просто прибавите им голоса». Но сейчас, похоже, ситуация меняется.
После недавних выборов все основные партии (за исключением «Зеленых») публично признали, что нынешняя миграционная политика Германии во многом ошибочна и нуждается в значительной корректировке. В ответ правительство уже предприняло некоторые первые шаги, наиболее заметным из которых является введение временного пограничного контроля. Однако возникают вопросы не только к реальной эффективности таких мер, но и к тому, действительно ли нынешнее правительство имеет желание и возможность проводить более жесткую миграционную политику (не только на словах).
Помимо миграции, еще одним вопросом, на который могут повлиять результаты выборов, является политика Германии в отношении Украины. Еще до выборов этот вопрос постоянно вызывал несогласия внутри правящей коалиции, особенно когда часть социал-демократов выступала за более «мягкий» курс на «взаимодействие» с Россией. А вскоре после выборов канцлер Шольц публично выступил с призывом к «мирным переговорам».
Хоть это и, несомненно, отражает настроения внутри партии Шольца (СДПГ) это также можно интерпретировать как реакцию на результаты выборов, предвыборную кампанию АДГ (и «Союза Сары Вагенкнехт») и популярность более примирительного подхода к России среди избирателей.
Наконец, в дополнение к изменению позиций других партий по некоторым ключевым вопросам, недавний успех АДГ также заставляет другие партии пересмотреть то, как они взаимодействуют с этой откровенно правой партией. Учитывая значительное количество мест, которые АДГ занимает в региональных парламентах в результате своих успехов на выборах, позиция других партий, отказывающихся сотрудничать с АДГ, вскоре может оказаться несостоятельной.
В этом смысле вскоре мы можем стать свидетелями дебатов, особенно внутри консервативного ХДС, о том, стоит ли сотрудничать с АДГ, и если да, то как. Другими словами, в результате выборов табу на сотрудничество с ультраправыми может рухнуть.
Несмотря на то, что до федеральных выборов в Германии остается еще год, и нынешняя правительственная коалиция очевидно продержится до этого момента, перемены уже происходят. Как показали недавние выборы в трех федеральных округах, политический ландшафт Германии в настоящее время претерпевает изменения.
Хотя успех АДГ не означает полномасштабного смещения Германии в сторону ультраправых, нет никаких сомнений в том, что центр тяжести немецкой политики все же смещается вправо. И успех АДГ является частью этой истории. Это меняет весь политический ландшафт и имеет последствия как для внутренней, так и для внешней политики. Международным партнерам Германии настоятельно рекомендуется внимательно следить за ситуацией.