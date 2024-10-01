ОТ ПОЛИТОЛОГА Смещается ли Германия в сторону ультраправых?

Будущее правительственной коалиции Шольца

Третий вывод из выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге заключается в том, что, несмотря на сокрушительные поражения на выборах, правительственная коалиция в Берлине все еще держится - по крайней мере, пока.

Дилемма, с которой сталкиваются все три коалиционные партии, заключается в том, что, поскольку на данный момент они значительно отстают в опросах общественного мнения на федеральном уровне, ни одна из них не выиграет от досрочных выборов. Таким образом, возможно, коалиция будет тянуть время до следующих федеральных выборов в 2025 году, ведь на данный момент ни одна из партий не выиграет от распада правительственной коалиции.

Однако сохранение правительственной коалиции Шольца не говорит о том, что в результате этих выборов ничего не изменится. На самом деле, успех «Альтернативы для Германии», скорее всего, повлияет на позиции других партий и, таким образом, приведет к косвенным переменам. Тем более, что федеральные выборы в 2025 году уже не за горами.

Влияние выборов на текущую политику Германии

До этого момента отношение других партий к успеху АДГ и правой повестки (включая вопрос миграции), можно выразить следующим советом: «не пытайтесь копировать правые партии, иначе вы просто прибавите им голоса». Но сейчас, похоже, ситуация меняется.