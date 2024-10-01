Местные власти стремятся подчинить Нарвский музей. Райк: хотят директора, который не повесит плакат с оценкой действий Путина

Учредителями Нарвского музея являются город Нарва и Министерство культуры. В совете государство представляют Криста Нельсон (председатель), Герт Шульц и Яанус Виллико, а город - депутаты фракции Narva Вадим Орлов и Алексей Мяги, а также директор Ваналиннаской государственной школы Ян Саан.

У Вадима Орлова и Алексея Мяги еще с весны продолжается конфликт с руководством музея, в связи с чем они бойкотируют заседания совета, а теперь и вовсе вместе с Яаном Тоотсом просят у государства право вето.