Местные власти стремятся подчинить Нарвский музей. Райк: хотят директора, который не повесит плакат с оценкой действий Путина

Город Нарва во главе с мэром Яаном Тоостом запросил у Министерства культуры право на решения, принимающиеся советом Нарвского музея. На данный момент последнее слово остается за государством, но такой расклад устраивает не всех.
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Учредителями Нарвского музея являются город Нарва и Министерство культуры. В совете государство представляют Криста Нельсон (председатель), Герт Шульц и Яанус Виллико, а город - депутаты фракции Narva Вадим Орлов и Алексей Мяги, а также директор Ваналиннаской государственной школы Ян Саан.
У Вадима Орлова и Алексея Мяги еще с весны продолжается конфликт с руководством музея, в связи с чем они бойкотируют заседания совета, а теперь и вовсе вместе с Яаном Тоотсом просят у государства право вето.