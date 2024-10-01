В России депутаты приняли законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В перечень таких стран входит и Эстония. Rus.Postimees решил узнать, как часто граждане Эстонии усыновляют детей из России.
Россия запретит гражданам Эстонии усыновлять детей из РФ
Депутаты российской государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Вообще любой законопроект в этой стране должен пройти рассмотрение в трех чтениях, но, как показывает уже многолетняя практика, если решение принято в первом чтении, значит, оно точно вступит в силу, голосовать против «политики партии» в современном российском парламенте не принято.
«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей, - сообщил председатель российской Госдумы, многолетний член путинской «Единой России» Вячеслав Володин. - Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола».