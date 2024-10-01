Россия запретит гражданам Эстонии усыновлять детей из РФ

Депутаты российской государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Вообще любой законопроект в этой стране должен пройти рассмотрение в трех чтениях, но, как показывает уже многолетняя практика, если решение принято в первом чтении, значит, оно точно вступит в силу, голосовать против «политики партии» в современном российском парламенте не принято.