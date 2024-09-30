ФОТО В ДТП погиб велосипедист

«По первоначальным данным, велосипедист ехал по пешеходно-велосипедной дорожке, параллельной шоссе Тарту-Вильянди, и пересекал улицу Аретузе, когда его сбил легковой автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился 77-летний мужчина. Машина ехала от улицы Аретузе в сторону шоссе Тарту-Вильянди. К сожалению, 84-летний велосипедист получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия», - сказал следователь Тартуского отдела полиции Рандо Йыэметс.