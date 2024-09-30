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В Нарве владелец частной школы пытается отстранить от должности директора, который борется за эстоноязычное образование

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Татьяна Салу.
Татьяна Салу. Фото: Ilja Smirnov

Две недели назад, 13 сентября, директор Нарвской православной гимназии Татьяна Салу получила от владельца школы, протоиерея Виталия Гаврилова сообщение о том, что трудовой договор с ней расторгается.

Перевод: Ольга Лебедева

В качестве обоснования прозвучало, что для обеспечения устойчивости учебной деятельности гимназии работодатель решил реорганизовать работу школы: со дня уволить директора и поставить на ее место другого человека. Кроме того, в сообщении говорилось, что благодаря этим изменениям новый руководитель сможет сосредоточиться на том, чтобы русскоязычные ученики освоили эстонский на уровне, позволяющем им продолжить обучение на госязыке.

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