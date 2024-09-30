В Нарве владелец частной школы пытается отстранить от должности директора, который борется за эстоноязычное образование

В качестве обоснования прозвучало, что для обеспечения устойчивости учебной деятельности гимназии работодатель решил реорганизовать работу школы: со дня уволить директора и поставить на ее место другого человека. Кроме того, в сообщении говорилось, что благодаря этим изменениям новый руководитель сможет сосредоточиться на том, чтобы русскоязычные ученики освоили эстонский на уровне, позволяющем им продолжить обучение на госязыке.