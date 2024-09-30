«Арестуй лучше меня». Как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных

В 2024 году в суды России поступило рекордное количество дел о дезертирстве и самовольном оставлении военными мест службы. Скрываться сбежавшим из армии часто приходится в подвалах или квартирах родственников - и члены семьи тоже получают приговоры. Би-би-си нашла случаи, когда родственники мобилизованных вступали в драки с полицией, пытаясь отбить своих близких, или, наоборот, едва не убили беглеца, которого сами же приютили.
Пенсионерка из бурятского села Шаралдай заваривала корм поросятам и собиралась укладывать внучек, когда в дверь избы постучала полиция. Мобилизованный зять женщины скрывался в этот момент в коробе погреба, где семья хранила соленья. «Вылазь, а то стрелять буду», - предупредил его начальник местного уголовного розыска. Полицейский в тот вечер попал в больницу - теща мобилизованного ошпарила ему глаза кипятком.
На улице ставропольской станицы Урухской встретились два бывших одноклассника. Один из них, местный участковый, решил поймать другого - не вернувшегося из отпуска мобилизованного. Отчим солдата выхватил наручники у полицейского и со словами «Арестуй лучше меня» застегнул браслет на своей руке.
В сибирском селе Урлук недалеко от границы с Монголией местный житель пытался увести полицейских от дома, где скрывался мобилизованный. Помешала зима - силовики, «ввиду отсутствия следов на снегу», поняли, что их обманули, вернулись в исходную точку и задержали односельчанина.
В Пензенской области женщина приютила на ночь вернувшегося с фронта мобилизованного племянника, которого разыскивала военная комендатура. В результате пьяной ссоры муж женщины, не умеющий читать и писать, проломил беглецу череп деревянной битой, а тетя наутро сдала его военным.
Рассказываем о тайной жизни мобилизованных - в деревенских подвалах, городских квартирах и даже в лесу.
«Сообщил, что он Лицо никуда не отпустит»
Утром 23 марта 2023 года к Дому культуры в станице Урухская в Ставрополье подъехал на мотоцикле 26-летний Дмитрий Селигиненко. Приехал туда он со своей девушкой - ей надо было оплатить коммунальные услуги (в соседнем доме находился МФЦ), и Селигиненко согласился ее подвезти.