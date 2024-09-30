«Арестуй лучше меня». Как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных

Сейчас ее брат, по словам женщины, «рвется туда-сюда» - Евдокимова, который изначально прятался от мобилизации, война поломала так, что теперь он хочет на нее обратно.

«Немного выпивал, я к нему приехала, он меня спрашивал: можно я контракт заключу? Я его не пускаю, он и побаивается меня оставлять, потому что я переживаю из-за него сильно, - говорит женщина. - Ему и хочется опять к ребятам, что там ребята гибнут, и боится. Тяжело ему, что был там».

Иллюстрация Би-би-си. Фото: BBC

«Оставил лежать на крыльце»

Несмотря на то, что окончил 9 классов, читать и писать не умеет; много лет состоит на учете у врача-психиатра; официально не работал, но по устному договору подрабатывал на пилораме. Так в приговоре суда характеризовался житель города Никольска Пензенской области 38-летний Александр Галин.

В апреле 2023 года Галин женился. Через два месяца его жене позвонила сестра из Москвы и попросила их на несколько дней приютить племянника - тот был мобилизован на войну с Украиной, какое-то время провел на фронте, вернулся в часть, а потом сбежал из нее и теперь прятался от военной комендатуры.