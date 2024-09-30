В банкроты или на фронт? Псковские судебные приставы вербуют должников на войну

Одно из направленных судебным приставом писем такого содержания Кузьмин опубликовал в своем Telegram-канале; в письме пристав сообщает должнику, что денежное довольствие, выплачиваемое военнослужащим-контрактникам, превышает надбавки, предусмотренные для мобилизованных. Если договор будет заключен на год и более, приставы обещают мужчинам единовременную выплату в размере 195 000 рублей (это примерно 1868 евро).