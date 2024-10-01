«Наш город для людей или для автобусов?»: таллиннец раздосадован организацией парковки

Как отметил Дмитрий, с недавних пор желающие припарковаться неподалеку памятника столкнулись с серьезной проблемой: «По неизвестной причине целый ряд параллельно морю вдруг обозначили под автобусы. Там и так не хватало мест для парковки жителей города, а теперь еще и целых ряд отняли».