Читатель Rus.Postimees Дмитрий пожаловался на парковку возле памятника «Русалке» в Кесклинне. По его словам, город создал для автолюбителей еще одну проблему.
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«Наш город для людей или для автобусов?»: таллиннец раздосадован организацией парковки
Как отметил Дмитрий, с недавних пор желающие припарковаться неподалеку памятника столкнулись с серьезной проблемой: «По неизвестной причине целый ряд параллельно морю вдруг обозначили под автобусы. Там и так не хватало мест для парковки жителей города, а теперь еще и целых ряд отняли».
Он добавил, что теперь там горожанам активно выписывают штрафы за парковку. «Наш город для людей или для автобусов? Самое интересное, что я ни разу не видел там припаркованных автобусов», - сказал он.