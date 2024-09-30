Эксперты бьют тревогу: нехватка средств может привести к снижению требований к состоянию дорог

В действующем плане содержания дорог первоначально в этом году на содержание государственных дорог было выделено 47 миллионов евро, но в течение года эта сумма была сокращена до 45 миллионов евро. По данным Транспортного департамента, в стратегии госбюджета на следующий год на содержание государственных дорог предусмотрено только 40 миллионов евро.