По данным Транспортного департамента, деньги, предназначенные для содержания государственных дорог, уже в этом году были сокращены, а в стратегии государственного бюджета на следующие годы эта сумма уменьшится еще больше.
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Эксперты бьют тревогу: нехватка средств может привести к снижению требований к состоянию дорог
В упомянутом документе, среди прочего, говорится, что снижение затрат на содержание дорог может привести к необходимости снижения требований к состоянию дорог.
В действующем плане содержания дорог первоначально в этом году на содержание государственных дорог было выделено 47 миллионов евро, но в течение года эта сумма была сокращена до 45 миллионов евро. По данным Транспортного департамента, в стратегии госбюджета на следующий год на содержание государственных дорог предусмотрено только 40 миллионов евро.