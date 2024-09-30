Урезания в госбюджете влияют на все: в Эстонии уменьшится число чиновников по уголовному надзору

Перевод: Павел Соболев

Тюремная служба хочет продолжить работу с сегодняшними объемами во всех трех тюрьмах и обеспечить представительство пробации во всех уездах. В то же время в следующем году тюремная служба сократит расходы на персонал почти на 750 000 евро. Это включает в себя, среди прочего, прекращение выплаты заключенным платы за прохождение курсов государственного языка, которая установлена ​​в размере 100 000 евро в год.

В результате сокращений количество сотрудников службы пробации сократится как минимум на 20 должностей. Необходимо также найти дополнительные места возможной экономии.

Кроме того, было решено перевести службу полицейского изолятора в Таллиннскую тюрьму без выделения расходов на персонал, что означает еще один негативный эффект в размере почти 350 000 евро для бюджета службы.

Тюремная служба уже сократила сто должностей в Тартуской тюрьме и фактически уволила пятьдесят сотрудников Тартуской тюрьмы. Кроме того, в течение года были сокращены еще 16 человек в службе пробации, а также в персонале Вируской и Тартуской тюрем.