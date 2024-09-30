ОБЗОР Заключенные дрались и с охранниками, и друг с другом

В прошлый понедельник в Вируской тюрьме заключенные дважды устроили драки. В одном случае возник физический конфликт между двумя заключенными, и тюремные сотрудники выясняют его обстоятельства.

В другом случае один заключенный ударил другого, причинив ему телесные повреждения. В отношении нападавшего начато уголовное дело.

Во вторник в Тартуской тюрьме один из заключенных проигнорировал указания сотрудников и оказал им физическое сопротивление. Сотрудникам пришлось применить физическую силу, после чего заключенный плюнул в лицо одному из сотрудников и сломал дверь своей камеры.

В Тартуской тюрьме в четверг один из заключенных угрожал сотруднику, а в пятницу другой угрожал охраннику и сломал имущество. В воскресенье также произошел физический конфликт между заключенными в Тарту, и тюрьма намерена выяснить все обстоятельства инцидента.

На протяжении недели в тюрьмах имели место и другие конфликты между заключенными. Во вторник в Таллиннской тюрьме один заключенный ударил другого, но никто не получил серьезных травм.

В прошлую пятницу в Таллиннской тюрьме уже состоялись два физических конфликта между заключенными, но в обоих случаях никто не получил серьезных травм.

В прошлую субботу один из заключенных в Таллиннской тюрьме проигнорировал указания сотрудника и облил его водой.

На 30 сентября в тюрьмах находится 1704 человека, среди которых 1396 осуждены, а 308 находятся под стражей. В тюрьмах содержатся 1625 мужчин и 79 женщин, 31 человек отбывает пожизненное заключение, а три человека являются несовершеннолетними. В открытых исправительных учреждениях отбывают наказание 213 человек.

На пробации числится 2791 человек, из них 64 несовершеннолетних и 392 в возрасте от 18 до 26 лет (включительно). Среди них 736 человек направлены на общественные работы, а 97 находятся под электронным контролем.

Четырнадцать человек были переведены из тюрьмы на пробацию для продолжения отбывания наказания.