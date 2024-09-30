Мадридское дерби пришлось прервать из-за вышедших из-под контроля болельщиков

Страсти всегда кипят на двух больших мадридских матчах «Реала» и «Атлетико», но на этот раз ситуация на домашнем стадионе «Атлетико» «Сивитас Метрополитен» вышла из-под контроля.

Все произошло на 64-й минуте, когда благодаря пасу Винисиуса Жуниора и голу Милитао «Реал» вышел вперед. Но болельщиков «Атлетико» привел в бешенство отнюдь не первый гол соперника, а реакция Тибо Куртуа – раньше он был голкипером «Атлетико», но теперь защищает ворота «Реала».

Куртуа крайне эмоционально отпраздновал гол «Реала» жестикулируя в сторону болельщиков «Атлетико» и крикнув «Вперед!», чем вывел их из себя. В голкипера с трибун полетели посторонние предметы. Фанаты закидали бельгийского вратаря «Реала» пакетами с мусором и прочей дрянью, и арбитр Матео Бускетс был вынужден прервать матч, чтобы увести команды в раздевалки. Пауза продолжалась 20 минут.

После матч продолжился и финал оказался захватывающим: 90+5. На этой минуте героем «Атлетико» стал Хави Галан, который забил гол и едва избежал офсайда – момент пришлось пересмотреть с помощью VAR и в итоге гол засчитали: 1:1.