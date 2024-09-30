Банк объясняет: что происходит с жилищным кредитом, если клиент теряет работу или испытывает финансовые трудности?

«Чтобы избежать финансовых трудностей, попав в сложную ситуацию, в первую очередь нужно подумать о профилактике. Первый совет - создать финансовый резерв на три-шесть месяцев и хранить эти деньги на отдельном сберегательном счёте, который при необходимости можно использовать немедленно. Цель - прожить на отложенные деньги хотя бы полгода, используя резерв только для повседневных расходов, а не для путешествий или других дорогостоящих мероприятий», - говорит Ребане.

Ребане добавляет, что в большинстве случаев шести месяцев достаточно, чтобы найти новую стабильную работу, но, конечно, бывают и исключительные ситуации. Особенно это касается людей, которые работали в сложном секторе экономики. Но бывают и исключения. По его словам, исчерпание приличного запаса сбережений - редкое явление , а те, кто все же сталкивался с финансовыми трудностями, имели слишком маленький запас или не имели его вовсе.

«Если вы уже знаете, что можете оказаться в затруднительном положении, или уже испытываете трудности, стоит обратиться в свой банк. Чем раньше свяжетесь с банком, тем больше шансов, что нам вместе удастся найти решение, чтобы пережить трудное время. Например, в некоторых случаях можно изменить график погашения, продлить срок действия кредитного договора или взять платёжный отпуск», - сказал он.