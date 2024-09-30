Потеря работы или финансовые трудности часто застают людей врасплох. Для человека, оказавшегося в затруднительном положении, ежемесячные финансовые обязательства являются серьезным источником стресса. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане рассказывает о том, что может сделать заемщик в случае потери работы или при возникновении финансовых трудностей.
Банк объясняет: что происходит с жилищным кредитом, если клиент теряет работу или испытывает финансовые трудности?
«Чтобы избежать финансовых трудностей, попав в сложную ситуацию, в первую очередь нужно подумать о профилактике. Первый совет - создать финансовый резерв на три-шесть месяцев и хранить эти деньги на отдельном сберегательном счёте, который при необходимости можно использовать немедленно. Цель - прожить на отложенные деньги хотя бы полгода, используя резерв только для повседневных расходов, а не для путешествий или других дорогостоящих мероприятий», - говорит Ребане.
Ребане добавляет, что в большинстве случаев шести месяцев достаточно, чтобы найти новую стабильную работу, но, конечно, бывают и исключительные ситуации. Особенно это касается людей, которые работали в сложном секторе экономики. Но бывают и исключения. По его словам, исчерпание приличного запаса сбережений - редкое явление , а те, кто все же сталкивался с финансовыми трудностями, имели слишком маленький запас или не имели его вовсе.
«Если вы уже знаете, что можете оказаться в затруднительном положении, или уже испытываете трудности, стоит обратиться в свой банк. Чем раньше свяжетесь с банком, тем больше шансов, что нам вместе удастся найти решение, чтобы пережить трудное время. Например, в некоторых случаях можно изменить график погашения, продлить срок действия кредитного договора или взять платёжный отпуск», - сказал он.
По словам Ребане, важно помнить, что платёжный отпуск означает послабление лишь в отношении основной суммы кредита, но выплаты по процентам все равно должны продолжаться. Также важно помнить, что отложенные ежемесячные платежи после платежного отпуска будут распределены на соответствующий оставшийся период, а это значит, что в будущем ежемесячный платеж также несколько увеличится.
Всегда рекомендуется прийти на бесплатную консультацию, прежде чем просить о платёжном отпуске, что позволит тщательно оценить ситуацию и найти оптимальное решение.
«Страхование - это самый надежный способ защиты от непредвиденных ситуаций. Например, в случае потери работы страхование возвратных платежей по кредиту является отличным подспорьем, поскольку оно может гарантировать выплату компенсации в течение 11 месяцев в случае потери работы. Этот вид страхования работает также при различных травмах, требующих длительного лечения, а также, например, в случае длительной болезни ребёнка, обеспечивая поддержку семейного бюджета до улучшения финансовой ситуации», - пояснил Ребане.
Он добавил, что, хотя большинство людей говорят о наследовании имущества и сбережений в случае смерти человека, в действительности по наследству передаются и долги. Именно поэтому заемщики часто оформляют страхование жизни, поскольку оно позволяет семье частично или полностью покрыть кредит в случае непредвиденных обстоятельств.
«Попасть в затруднительное положение - человеческая черта, и нет причин стесняться этого перед банком или близкими. Самое главное - не оставаться наедине со своими проблемами, и обязательно стоит проконсультироваться с кредитным специалистом вашего банка, чтобы вместе найти подходящее решение. Ситуация, которая привела к финансовому и эмоциональному напряжению, может также негативно сказаться на психическом здоровье, поэтому я призываю людей обращаться за психологической помощью, если они в ней нуждаются», - говорит Ребане.