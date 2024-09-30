Спасатели пришли в понедельник на помощь кроликам и курам, оказавшимся в задымленном строении

Перевод: Павел Соболев

В понедельник, 30 сентября, в 7.08 в спасательный центр поступило сообщение о том, что в пристройке в деревне Сями в волости Раквере скопился дым. В строении находились куры и кролики, которых не удавалось вывести из строения из-за густого дыма. На момент прибытия спасателей в строении не было пламени. Спасатели обнаружили возле окна на полу строения источник дыма; туда накануне вечером принесли золу для кур. Опасность была устранена к 7.54.

В пятницу, 27 сентября, в 22.17 волонтеры-спасатели из Вызу отправились в деревню Пальмсе в волости Хальяла, чтобы убрать лежавшие на дороге сломанные деревья. В тот же день в 23.54 возле биогазового завода в деревне Эбавере в волости Вяйке-Маарья было замечено пламя. Однако на месте выяснилось, что реальной опасности не было. Там в плановом режиме сжигались остатки газа, и просто из-за сильного ветра пламя было больше обычного.

В субботу, 28 сентября, в 7.57 волонтеры-спасатели из Вызу отправились убирать упавшее на дорогу дерево в деревне Кольяку в волости Хальяла. В 17.55 поступило сообщение о том, что в деревне Выдувере в волости Кадрина на дорогу упали два дерева. Спасатели-добровольцы из Кадрина убрали с дороги эти деревья. В 18.02 спасателям пришлось убрать дерево, упавшее на дорогу в Лийвакюла в волости Вяйке-Маарья.

В 20.00 в спасательный центр сообщили, что датчик угарного газа в доме в деревне Кяру в волости Вяйке-Маарья начал работать, но дыма видно не было. Спасатели выянили, что датчик угарного газа начал срабатывать, потому что заслонка затопленной печи была закрыта слишком рано. Спасатели помогли проветрить помещение и обеспечили его безопасность.

В воскресенье, 29 сентября, в 18.55 на улице Касемяэ в поселке Кунда в волости Виру-Нигула было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Спасатели устранили угрозу возгорания столкнувшихся автомобилей.