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Прорвавшийся в посольство Марокко в Стокгольме мужчина вывесил из окна радужный флаг

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Полицейский автомобиль в центре Стокгольма. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль в центре Стокгольма. Иллюстративное фото. Фото: HENRIK MONTGOMERY / EPA / Scanpix

В Стокгольме, столице Швеции, был задержан мужчина, который ворвался в посольство Марокко в районе Кунгсхольм и вывесил из окна наружу радужный флаг, известный прежде всего как символ ЛГБТ-движения.

Перевод: Павел Соболев

Полиция предъявила мужчине обвинение во вторжении на территорию при отягчающих обстоятельствах, вандализме при отягчающих обстоятельствах и причинении телесных повреждений, сообщила общественная телекомпания SVT.

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