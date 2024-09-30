В Стокгольме, столице Швеции, был задержан мужчина, который ворвался в посольство Марокко в районе Кунгсхольм и вывесил из окна наружу радужный флаг, известный прежде всего как символ ЛГБТ-движения.
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Прорвавшийся в посольство Марокко в Стокгольме мужчина вывесил из окна радужный флаг
Перевод: Павел Соболев
Полиция предъявила мужчине обвинение во вторжении на территорию при отягчающих обстоятельствах, вандализме при отягчающих обстоятельствах и причинении телесных повреждений, сообщила общественная телекомпания SVT.