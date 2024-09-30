Центр управления государственными лесами (RMK) проинформировал Кассу страхования от безработицы о том, что он увольняет 81 из более чем 700 своих сотрудников в рамках масштабной программы по сокращению расходов.
Для подписчиков
Большие сокращения ⟩ В RMK без работы останется практически каждый десятый
Председатель правления RMK Микк Марран сообщил, что Центр управления государственными лесами находится в процессе составления бюджета на 2025 год, в ходе которого организация поставила перед собой цель сократить расходы на 10% по сравнению с текущим годом.
«Ожидания собственников по дивидендам высоки, а впереди - введение дополнительных налогов. Поэтому мы ищем любую возможность оптимизировать нашу деятельность и стать еще более эффективными во всех областях», - добавил он.