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Большие сокращения В RMK без работы останется практически каждый десятый

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По словам главы RMK Микка Маррана, ведомство взяло на себя первоначальную задачу сэкономить в следующем году в общей сложности 10 процентов по сравнению с нынешним годом, что приведет к увольнению десятков людей.
По словам главы RMK Микка Маррана, ведомство взяло на себя первоначальную задачу сэкономить в следующем году в общей сложности 10 процентов по сравнению с нынешним годом, что приведет к увольнению десятков людей. Фото: Sander Ilvest

Центр управления государственными лесами (RMK) проинформировал Кассу страхования от безработицы о том, что он увольняет 81 из более чем 700 своих сотрудников в рамках масштабной программы по сокращению расходов.

Председатель правления RMK Микк Марран сообщил, что Центр управления государственными лесами находится в процессе составления бюджета на 2025 год, в ходе которого организация поставила перед собой цель сократить расходы на 10% по сравнению с текущим годом.

«Ожидания собственников по дивидендам высоки, а впереди - введение дополнительных налогов. Поэтому мы ищем любую возможность оптимизировать нашу деятельность и стать еще более эффективными во всех областях», - добавил он.

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