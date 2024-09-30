Джонсон: Макрон хотел наказать Великобританию за брекзит

Перевод: Валерия Ермакова

В отрывках из своей предстоящей книги, опубликованных в газете Daily Mail, Борис Джонсон утверждает, что для президента Франции Эммануэля Макрона Брекзит стал «ужасным оскорблением» Европейского союза и его взглядов. Он отмечает, что во время затянувшихся переговоров Макрон пытался навязать свои интересы Великобритании.

Джонсон, ставший премьер-министром Великобритании три года после референдума по Брекзит, отмечает, что это касалось, в частности, использования мигрантов, пересекающих Ла-Манш на малых лодках, как «оружия».

«Мне показалось, что он может использовать это как средство давления, подобно тому, как это делает Беларусь, и тихо позволить мигрантам пересекать границу», - пишет Джонсон.

Бывший премьер-министр также добавляет, что у Макрона «очаровательные манеры», и они часто совпадали в своих взглядах по важным вопросам. Однако он считал, что Макрон серьезно настаивал на наказании Великобритании за Брекзит.

«Я считал, что в некоторых вопросах он был действительно раздражающим», - добавил Джонсон.