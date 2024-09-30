Российский военный суд приговорил к пожизненному сроку Александра Пермякова, обвиняемого в деле о покушении на писателя и участника войны против Украины Захара Прилепина. Назначить такое наказание Пермякову просила прокурор. По версии следствия, находясь в Украине, Пермяков получил указание совершить покушение на Прилепина, для чего приехал в Россию.
Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению
О решении 2-го Западного окружного военного суда сообщает корреспондент ТАСС.
Назначить такое наказание Пермякову просила прокурор.
Взрыв под Нижним Новгородом
6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина. Его охранник Александр Шубин погиб на месте, а сам писатель получил серьезные ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Пермяков - единственный обвиняемый по делу о взрыве машины Прилепина. По версии российского следствия, в 2022 году он, находясь в Украине, получил указание о подрыве автомобиля Прилепина и въехал в Россию через Латвию.
Во время прений, которые прошли в суде в пятницу, прокурор назвала колоссальной общественную опасность преступления и отметила «прочные антисоциальные установки и общественно опасные интересы» у обвиняемого, сообщала «Медиазона» (в российском реестре «иноагентов»).
Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание «согласно законодательству».
Адвокат Любовь Лисица предлагала назначить Пермякову наказание, «которое в данным условиях минимально возможно», поскольку он признал вину и «активно способствовал раскрытию преступления», пишет «Медиазона».
Сам Пермяков в прениях высказываться не стал, в ходе судебного следствия он также отказался от дачи показаний. Следствие заявляло, что после задержания он признался, что совершил преступление якобы по заданию украинских спецслужб.
Сестра Пермякова на допросе рассказывала, что еще в школьные годы он был осужден в Украине по статьям о хулиганстве и разбое, а в 2015 году воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.
Весной 2022 года, по словам сестры, он переехал в Хмельницкую область Украины «как переселенец». Свою поездку в Россию он объяснил родственнице тем, что хотел «заработать и быть подальше от войны».
Служба безопасности Украины отказывалась говорить о причастности или непричастности к покушению на Прилепина - как это почти всегда делают спецслужбы в подобных случаях. «Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками», - заявляли в ведомстве.
Чем известен Прилепин
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) известен прежде всего как писатель-прозаик, однако некоторые его произведения легли в основу нескольких фильмов и театральных постановок.
Наибольшую популярность на подмостках получил спектакль Гоголь-центра «Отморозки» в постановке Кирилла Серебренникова, поставленный по повести Прилепина «Санькя». Также в московском ЦДЛ шел спектакль «Допрос» по одноименному рассказу Прилепина.
Писатель активно поддерживает российское вторжение в Украину и сам участвовал в боевых действиях в Донбассе.
Еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года он поддерживал самопровозглашенные республики в Донецкой и Луганской областях и называл себя командиром «боевого подразделения, которое в больших количествах убивало людей».
С 2015 года писатель работал советником главы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял должность политрука.
В Украине Прилепина обвиняют в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.