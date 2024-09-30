Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению

О решении 2-го Западного окружного военного суда сообщает корреспондент ТАСС.

Назначить такое наказание Пермякову просила прокурор.

Взрыв под Нижним Новгородом

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина. Его охранник Александр Шубин погиб на месте, а сам писатель получил серьезные ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Пермяков - единственный обвиняемый по делу о взрыве машины Прилепина. По версии российского следствия, в 2022 году он, находясь в Украине, получил указание о подрыве автомобиля Прилепина и въехал в Россию через Латвию.

Во время прений, которые прошли в суде в пятницу, прокурор назвала колоссальной общественную опасность преступления и отметила «прочные антисоциальные установки и общественно опасные интересы» у обвиняемого, сообщала «Медиазона» (в российском реестре «иноагентов»).

Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание «согласно законодательству».

Адвокат Любовь Лисица предлагала назначить Пермякову наказание, «которое в данным условиях минимально возможно», поскольку он признал вину и «активно способствовал раскрытию преступления», пишет «Медиазона».

Сам Пермяков в прениях высказываться не стал, в ходе судебного следствия он также отказался от дачи показаний. Следствие заявляло, что после задержания он признался, что совершил преступление якобы по заданию украинских спецслужб.