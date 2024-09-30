Скончался выдающийся эстонский скульптор

Перевод: Павел Соболев

Тыну Мааранд родился в 1940 году в таллиннском районе Нымме. В 1959 году он окончил Таллиннскую 10-ю среднюю школу, а в 1965 году - Эстонский художественный институт по специальности скульптура. До 1972 года работал на Эстонском телевидении художником-оформителем и художником-постановщиком.

Тыну Мааранд. Фото: Peeter Langovits Postimees

Его первая персональная выставка открылась в 1977 году в Таллиннском художественном салоне. В том же году его приняли в Союз художников Эстонии. На протяжении четырех десятилетий Мааранд участвовал со своими работами в многочисленных выставках и конкурсах.

Среди произведений, расположенных в публичном пространстве, наиболее известны монумент адмирала Питки у подножия Тоомпеа и статуя Георга Луриха в Пирита. Скульптура Юхана Смуула, первоначально находившаяся в Кадриорге, сейчас находится на острове Муху, на побережье в деревне Когува. Скульптура Фреда Куду находится в Кяэрику. Тыну Мааранд создал изваяния примерно 30 деятелей культуры Эстонии.