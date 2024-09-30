Нидерланды изучают возможность аренды тюремных камер в Эстонии

Об этом ведомство сообщило BNS, отметив, что на прошлой неделе юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста решением правительства была наделена полномочиями в проведении предварительных консультаций с другими странами, чтобы рассмотреть возможность частичной сдачи Тартуской тюрьмы в аренду в будущем.

Заместитель министра юстиции Нидерландов Ингрид Коэнради посетила Тартускую тюрьму и встретилась с Пакостой. Нидерланды являются одной из наиболее серьезно заинтересованных сторон в возможности аренды камер Тартуской тюрьмы.

Министры согласились, что стоит вместе подробно обсудить различные финансовые, юридические и практические вопросы, что даст представление о том, стоит ли продолжать аренду в будущем.

Другие страны также испытывают потребность в аренде тюремных камер. Следуя указаниям правительства, Министерство юстиции теперь может начать с ними более предметный диалог.

С понедельника по среду представители департамента тюрем Министерства юстиции и Тюремной службы посетят тюрьмы «Тер Апель» и «Зволле» в Нидерландах, чтобы ознакомиться с их работой с правонарушителями.