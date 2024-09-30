Владимир Свет: авиафирму Nordica нужно как можно скорее приватизировать

Перевод: Павел Соболев

«Мы продолжаем говорить и говорить, что у нас есть национальная авиакомпания, однако дело обстоит так, что Nordica не летает из Таллинна с 2019 года. Это авиакомпания, которую мы поддерживаем из госбюджета, и я лично считаю, что мы должны стремиться как можно скорее приватизировать Nordicа, и что эстонский налогоплательщик не должен заниматься региональной авиацией», - сказал Свет в понедельник в эфире программы Terevisioon.

Свет добавил, что и Estonian Rir, и Nordica доказали своим примером, что такая бизнес-модель не работает, и в будущем вместо этого следует сосредоточиться на поддержке Таллиннского аэропорта.

«Если мы хотим, чтобы люди летали из Таллинна и летали в Таллинн, мы сосредоточимся на нашем аэропорте и в будущем предоставим ему больше средств для субсидирования маршрутов. Тогда авиакомпании захотят прилетать сюда и улетать отсюда. Я считаю, что это самая жизнеспособная стратегия».