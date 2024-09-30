Мать умершего от дифтерии ребенка попросила полицию проверить действия врачей

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сказала новостной службе LSM: «Как обычно, при получении заявлений такого вида, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, необходимо провести расследование. Начат уголовный процесс по 13-му разделу Уголовного закона».

Как ранее сообщалось, 16 сентября от дифтерии скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от этой болезни. Позже полиция задержала родителей ребенка за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и заболели дифтерией.

В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.

Детская клиническая университетская больница (BKUS) напоминает, что первые три дозы вакцины против дифтерии должны быть введены детям в возрасте до одного года. Для первичной вакцинации назначаются три дозы комбинированной вакцины с интервалом не менее четырех недель.

Четвертая доза вводится в возрасте 15 месяцев, пятая - в возрасте семи лет, шестая - в возрасте 14 лет. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если симптомы в начале заболевания не столь остры и ребенок не был доставлен к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - не просто так подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция, напоминает BKUS.

Дифтерия также может иметь тяжелые и продолжительные последствия для центральной нервной системы, почек и сердечно-сосудистой системы. У тех, кто был вакцинирован и подвергся воздействию возбудителя инфекции, заболевание в некоторых случаях может начаться, но протекает в легкой форме и без осложнений.

Как указывает BKUS, в начале заболевания все заболевшие являются носителями, и таким образом воздействию инфекционных агентов подвергаются невакцинированные люди, последствия бывают очень тяжелыми или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма.

Наиболее уязвимыми и подверженными тяжелым последствиям являются малыши первых месяцев жизни, поэтому BKUS призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и защищать своих детей.