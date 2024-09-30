Фильм «Мегаполис» одного из самых известных режиссеров Америки, Фрэнсиса Форда Копполы, в производство которого было вложено 120 миллионов долларов, полностью провалился в первый уикенд проката.
Фильм-бомба ⟩ Зрители игнорируют картину Копполы за 120 миллионов долларов
За минувшие выходные «Мегаполис» собрал даже меньше, чем недавний провальный фильм Кевина Костнера «Горизонт».
Следом за «Мегаполисом» в американских кинотеатрах начались показы анимационного фильма студии DreamWorks Animation «Дикий робот» - эстонские зрители увидят его в середине октября.
Сборы «Дикого робота» за первый уикенд составили целых 35 миллионов долларов, тогда как фильм Копполы собрал лишь около четырех миллионов в 2000 кинотеатрах в США и Канаде.
Зрители игнорируют «Мегаполис» несмотря на то, что в картине снимался звездный состав: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза и Шайа ЛаБаф.
Для сравнения: также считающийся «провальным» вестерн Кевина Костнера «Горизонт» собрал в прокате 11 миллионов долларов.
«Мегаполис» - первый фильм Фрэнсиса Форда Копполы за последние более чем 13 лет.
Действие «Мегаполиса» происходит в альтернативной реальности, где Нью-Йорк именуется Новым Римом – город находится на грани коллапса.
Главный герой картины Копполы - гениальный архитектор Цезарь Катилина (его играет Адам Драйвер), который хочет перестроить мегаполис с помощью изобретенного им материала под названием «мегалон».
Мировая премьера «Мегаполиса» на Каннском кинофестивале сопровождалась вялыми отзывами критиков, назвавших фильм Копполы «несуразным».
Чтобы собрать средства на производство картины, 85-летнему Копполе даже пришлось продать собственный виноградник.