Фильм-бомба Зрители игнорируют картину Копполы за 120 миллионов долларов

За минувшие выходные «Мегаполис» собрал даже меньше, чем недавний провальный фильм Кевина Костнера «Горизонт».

Следом за «Мегаполисом» в американских кинотеатрах начались показы анимационного фильма студии DreamWorks Animation «Дикий робот» - эстонские зрители увидят его в середине октября.

Сборы «Дикого робота» за первый уикенд составили целых 35 миллионов долларов, тогда как фильм Копполы собрал лишь около четырех миллионов в 2000 кинотеатрах в США и Канаде.

Зрители игнорируют «Мегаполис» несмотря на то, что в картине снимался звездный состав: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза и Шайа ЛаБаф.

Фрэнсис Форд Коппола - живая легенда Голливуда. Фото: Rw/mpi/capital Pictures

Для сравнения: также считающийся «провальным» вестерн Кевина Костнера «Горизонт» собрал в прокате 11 миллионов долларов.

«Мегаполис» - первый фильм Фрэнсиса Форда Копполы за последние более чем 13 лет.

Действие «Мегаполиса» происходит в альтернативной реальности, где Нью-Йорк именуется Новым Римом – город находится на грани коллапса.

Постер «Мегаполиса»: в главной роли Адам Драйвер. Фото: Capital Pictures

Главный герой картины Копполы - гениальный архитектор Цезарь Катилина (его играет Адам Драйвер), который хочет перестроить мегаполис с помощью изобретенного им материала под названием «мегалон».

Мировая премьера «Мегаполиса» на Каннском кинофестивале сопровождалась вялыми отзывами критиков, назвавших фильм Копполы «несуразным».

Чтобы собрать средства на производство картины, 85-летнему Копполе даже пришлось продать собственный виноградник.