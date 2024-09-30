Капсула SpaceX прибыла на МКС. Но застрявшие на станции космонавты не вернутся на Землю раньше следующего года

Уилмор и Уильямс прибыли на станцию на новой капсуле «Старлайнер» компании Boeing с восьмидневной миссией еще в июне. Однако в ходе полета вскрылись неисправности, и астронавтам пришлось остаться на станции. Теперь ожидается, что они вернутся на Землю в феврале.

Капсула Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде в субботу с астронавтом НАСА Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым. Запуск был запланирован на четверг, но его пришлось отложить из-за урагана «Элен», прошедшего по юго-востоку США, включая Флориду, и вызвавшего значительные разрушения.

Хейг, уже бывавший на МКС, и Горбунов присоединятся к экипажу космической станции, а затем доставят Уилмора и Уильямс обратно на Землю.

Стыковка произошла на высоте 426 км над Ботсваной на юге Африки. На кадрах, сделанных изнутри МКС, Хейг и Горбунов улыбаются и позируют для фотографий с остальными членами экипажа после прибытия.

«Старлайнер» был запущен 5 июня, несмотря на так и не устраненную до конца небольшую утечку гелия. Этот газ используется для подачи топлива в систему двигателей, используемых для маневрирования в космосе и торможения при повторном входе в атмосферу Земли.

Утечка была минимальной, инженеры решили, что на общий ход миссии она не повлияет, и разрешили запуск.