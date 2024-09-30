Капсула Dragon компании SpaceX, отправленная для возвращения на Землю двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции, пристыковалась к МКС. В ней есть два свободных места для Бутча Уилмора и Суни Уильямс.
Капсула SpaceX прибыла на МКС. Но застрявшие на станции космонавты не вернутся на Землю раньше следующего года
Уилмор и Уильямс прибыли на станцию на новой капсуле «Старлайнер» компании Boeing с восьмидневной миссией еще в июне. Однако в ходе полета вскрылись неисправности, и астронавтам пришлось остаться на станции. Теперь ожидается, что они вернутся на Землю в феврале.
Капсула Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде в субботу с астронавтом НАСА Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым. Запуск был запланирован на четверг, но его пришлось отложить из-за урагана «Элен», прошедшего по юго-востоку США, включая Флориду, и вызвавшего значительные разрушения.
Хейг, уже бывавший на МКС, и Горбунов присоединятся к экипажу космической станции, а затем доставят Уилмора и Уильямс обратно на Землю.
Стыковка произошла на высоте 426 км над Ботсваной на юге Африки. На кадрах, сделанных изнутри МКС, Хейг и Горбунов улыбаются и позируют для фотографий с остальными членами экипажа после прибытия.
«Старлайнер» был запущен 5 июня, несмотря на так и не устраненную до конца небольшую утечку гелия. Этот газ используется для подачи топлива в систему двигателей, используемых для маневрирования в космосе и торможения при повторном входе в атмосферу Земли.
Утечка была минимальной, инженеры решили, что на общий ход миссии она не повлияет, и разрешили запуск.
Однако за время миссии были зафиксированы еще четыре подобные утечки, а при подлете к МКС отказали пять из 28 маневровых двигателей. К счастью, четыре из них удалось запустить.
Инженеры Boeing и НАСА несколько месяцев изучали ситуацию. Сначала астронавтов собирались отправить домой по плану, но в конце августа НАСА решила, что пытаться доставить Уилмора и Уильямс домой на борту «Старлайнера» небезопасно.
Ввод новой капсулы уже не раз откладывался на протяжении нескольких лет из-за проблем с ее разработкой. В испытательных полетах без экипажа в 2019 и 2022 годах тоже вскрылись недоделки.
В 2011 году НАСА вывело из эксплуатации свой флот космических челноков, в результате чего доставка на МКС и обратно стала зависеть от российских кораблей «Союз».
НАСА еще в 2014 году заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на создание кораблей, которые должны были заменить российские «Союзы» в полетах к МКС.
Первые полеты частных кораблей должны были состояться еще в 2017 году. К сроку не успели оба конкурента, но затем и до настоящего времени SpaceX отправила на МКС уже девять экспедиций, а у Boeing это - только первый полет.